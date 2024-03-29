快訊

紅麴危機！百年「小林製藥」2商品台人超熟悉 「它」更成旅客掃貨清單

肇因成謎？寶林茶室粿條檢體全採陰 王必勝揭疑點：仍高度懷疑粿條

民眾黨促加薪！提案修中小企業發展條例 經濟部回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對民眾黨團29日召開記者會表示，將提案修訂《中小企業發展條例》一事，經濟部表示，目前行政部門對於此次修正草案相關租稅抵減率，經濟部與財政部討論確定，就民眾黨所建議的提高減除率，後續修正法案送立法院審議時，將在國會審議過程中向委員說明及討論。

經濟部指出，中小企業發展條例修正草案經濟部於3月1日提出，並進行30日預告，加薪、增僱修法內容包括刪除經濟景氣啟動門檻、刪除新增投資50萬元以上規定、加薪費用加成減除率自130%調高至150%、增僱24歲以下或45歲以上員工減除率為150%、延長施行期間十年。上述調整已大幅放寬適用條件，有助中小企業適用，預估申請適用之中小企業將大幅增加。

民眾黨修正草案則是於3月19日提出，除刪除景氣啟動門檻外，並將加薪減除率自130%提高至200%；就增僱24歳以下、45歳以上薪資減稅額自150%提高到220%，65歳以上提高到250%；另為協助中小企業升級轉型，提供人才培訓或品牌建立租稅優惠，並就中小企業進行數位轉型、AI轉型或投入淨零碳排提供輔導措施。

經濟部

延伸閱讀

立委提案電價凍漲 王美花：4月1日如期調漲電價

獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

電價凍漲提案被冷凍1個月 台電4月電價漲不漲？

民眾黨促加薪 提案修訂中小企業發展條例、證交法

相關新聞

民眾黨促加薪 提案修訂中小企業發展條例、證交法

民眾黨立委吳春城、張啓楷、林國成、麥玉珍今天舉行記者會，提案修訂中小企業發展條例、證券交易法，要求企業明訂分潤標準，促進...

民眾黨團提修法 上市櫃公司盈餘一定比例替員工加薪

民眾黨立委張啓楷今天說，將提案修訂中小企業發展條例與證券交易法，要求上市櫃公司年度盈餘必須提撥一定比例給員工加薪，期盼透...

AI 全球產值激增 電電公會李詩欽曝：2030將破兆元

電電公會理事長李詩欽今（29）日現身主持「電電公會75週年慶產業高峰論壇」時透露，自己認為 AI 技術為近年改變世界的最...

五成四青年自認「人生魯蛇組」 「房東」首進入夢幻職業前十大

yes123求職網針對40歲以青年人進行「青年勞工甘苦談與人生夢想調查」，結果顯示，衡量有形無形資產後，只有7.2%自認...

春節因素干擾 2月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈

台經院今（29）日發布2月製造業景氣燈號，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。不過，若排除春節干擾因素，1~2...

房市329檔期掀報復性推案 台積電紅利區助攻價量成長

329房市大檔登場，大選過後眾案齊發，沉寂一年多的新屋市場掀起報復性推案潮，案量超過7000億水位。但除了案量以外，台積電不只帶著台股往上衝，在這波房市推案熱潮中也扮演領頭羊，若其新設廠周遭的房市紅利區，價量都能繼續成長，將激勵後市信心。 「329檔期就看台積電表演，其所設廠之處會很熱鬧。」商總主席、鄉林建設董事長賴正鎰說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。