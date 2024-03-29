民眾黨促加薪！提案修中小企業發展條例 經濟部回應了
針對民眾黨團29日召開記者會表示，將提案修訂《中小企業發展條例》一事，經濟部表示，目前行政部門對於此次修正草案相關租稅抵減率，經濟部與財政部討論確定，就民眾黨所建議的提高減除率，後續修正法案送立法院審議時，將在國會審議過程中向委員說明及討論。
經濟部指出，中小企業發展條例修正草案經濟部於3月1日提出，並進行30日預告，加薪、增僱修法內容包括刪除經濟景氣啟動門檻、刪除新增投資50萬元以上規定、加薪費用加成減除率自130%調高至150%、增僱24歲以下或45歲以上員工減除率為150%、延長施行期間十年。上述調整已大幅放寬適用條件，有助中小企業適用，預估申請適用之中小企業將大幅增加。
民眾黨修正草案則是於3月19日提出，除刪除景氣啟動門檻外，並將加薪減除率自130%提高至200%；就增僱24歳以下、45歳以上薪資減稅額自150%提高到220%，65歳以上提高到250%；另為協助中小企業升級轉型，提供人才培訓或品牌建立租稅優惠，並就中小企業進行數位轉型、AI轉型或投入淨零碳排提供輔導措施。
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