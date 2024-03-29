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疫情影響 海外生產比率首降

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
110年工業及服務業普查，製造業「台灣接單、海外生產」占比首次出現下降。圖／本報系資料照
110年工業及服務業普查，製造業「台灣接單、海外生產」占比首次出現下降。圖／本報系資料照

三年疫情改變產業生產毛額及結構。主計總處昨發布一一○年工業及服務業普查總報告，發現新冠疫情影響產業出現三大改變，包括產業生產毛額排名改變、加速可避免接觸的行動支付業務的顯著成長，以及海外生產比率自九五年普查以來，首次呈現下降。

主計總處這項普查五年進行一次，一一○年製造業海外生產收入十一兆七七八一億元，收入較一○五年增加百分之十四點五，但占比下降。主計總處表示，因美中貿易爭端及疫情爆發，全球供應鏈重組，台商回流，海外生產比率由一○五年百分之四十一點二下降至百分之卅七點七。四大工業中，資訊電子工業海外生產收入十兆四千六百二十七億元，貢獻近九成全體海外生產收入，海外生產比率百分之六十點二也是最高。

疫情 行動支付

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