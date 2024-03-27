台灣印度移工MOU 勞動部長許銘春：已送行政院備查

台灣即將引進印度移工。台灣與印度2月中旬簽署勞務合作備忘錄（MOU），雙方並於2月26日完成換文簽署程序，依法須在30日內送行政院備查。勞動部長許銘春今天受訪時說，昨天已將MOU送達行政院備查，後續將召開會議討論相關引進細節。

許銘春日前在立院表示，台、印度雙方已經在上月26日完成MOU換文簽署程序，並將依條條約締結法第12條規定，在30天內報行政院備查，再送立院查照，讓各界周知。她並強調，未來有關引進印度移工的來源地區、人數、開放引進行業、語言條件跟技能等等，雙方都會在工作層級會議進一步討論。

許銘春今出席ESG永續發展產業人才培訓據點揭牌活動，她在會前受訪表示，勞動部昨天下午已將完成簽署的MOU送達行政院備查，行政院備查後就會送立法院查照，讓外界周知。

她也重申，後續工作重點包括召開專家諮詢會議、與印度方展開雙邊工作層級會議，就未來引進人數、產業別進一步討論。勞動部也會先跟各產業中央目的事業主管機關討論，盤點各產業需求。