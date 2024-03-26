永進機械70周年廠慶 台中市長到場祝賀感謝企業熱心公益

工具機大廠永進機械工業26日盛大舉辦70周年廠慶活動，台中市長盧秀燕到場祝賀永進機械生日快樂，一同見證公司的成功與成長。盧秀燕表示，一般企業經營超過30年相當不容易，永進機械能發展70年且屹立不搖，非常令人敬佩，相信定會再創下個輝煌70年。

永進機械目前已是國際CNC切削工具機製造大廠，產品廣泛運用於航太、汽機車零件、模具加工等領域，讓MIT工具機耀眼於全世界。

盧秀燕也感謝永進機械對社會的貢獻，不僅對台灣經濟貢獻良多，更擴大自身影響力，熱心公益、響應賑災，並與大專院校設立產業學院，培育下一代優秀人才，精神令人敬佩。

「祝福永進70周年生日快樂！」盧秀燕說，永進機械的發展有如台灣經濟發展的縮影，其精神如同其名「永遠在進步」。1954年從鐵工廠起家，1979年面臨全球石油危機，化危機為轉機，遷廠到神岡成立總部、擴大設備投資。

永進2015年再度擴廠，將生產用地擴大至15.8公頃，打造一貫化生產作業模式，從鑄造、機械加工、組裝、檢驗到包裝出貨，皆在自有廠房完成。

另因應全球數位轉型趨勢，永進機械持續升級內部系統環境，公司全體參與，團隊以創新、數位方式，帶動供應鏈升級轉型，打造產業共好環境。

台中經發局補充，工具機零組件為台中六大產業之一，全台灣約九成工具機產業群聚於中部，為全球第七大生產國，企業看好台中完整產業聚落優勢，以及即將突破285萬龐大人口消費潛力，持續加碼投資擴廠，創造可觀就業人數。

隨行政院核定台中捷運藍線，以及三大建設台中國際會展中心、綠美圖、巨蛋陸續完工及動工，完善的產業發展環境，預期將吸引更多人看好台中前景、移居台中，市府也會持續強化城市建設，與產業共同打拚，讓經濟表現再創佳績。

今日的活動貴賓雲集，包含盧秀燕、總統府資政沈榮津、立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、經發局長張峯源、行政院公共工程委員會副主委葉哲良、數位發展部數位產業署長呂正華、台中市工策會總幹事黃于珊、台灣機械公會理事長莊大立，以及產、官、學、研、海外代表等逾200位企業來賓、全球代理商均出席共襄盛舉。 台中市長盧秀燕到場祝賀永進機械生日快樂，一同見證公司的成功與成長。台中市政府提供 產、官、學、研、海外代表等逾200位企業來賓、全球代理商均出席盛會。台中市政府提供

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