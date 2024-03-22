第2季企業加薪調查出爐 逾半數企業將加薪、平均調幅4.4%

對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網22日發布的調查顯示，合計有54.8%的企業透露，在今年第2季有加薪計畫，比例略低於首季的56.8%，但高於去年同期的51.2%。其中又分成了：43.6%計畫「績效加薪」；僅有11.2%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，本次調查發現， 。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，yes123求職網指出，本次調查也發現，合計有42.1%的企業表示，在第2季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的37.6%，創下六年以來同期新高。這當中又分成：28.8%為「平均金額沒有比去年同期高」；13.3%為「平均金額比去年同期高」。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。

此外，楊宗斌還提到，屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

上述「龍年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年3月6日到3月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,311份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。至於企業有效問卷共1,070份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。

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