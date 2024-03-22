漲電價前夕 央行預防性升息半碼

美國聯準會和我中央銀行昨天先後公布最新利率決策，聯準會一如市場預期利率按兵不動，央行決議卻超乎市場預期，宣布升息半碼（○點一二五個百分點），是去年第二季以來首次升息，終結利率「連三凍」。央行總裁楊金龍表示，因應電價調漲可能造成通膨預期，這次升息是合理的決定、也是預防性升息。

央行昨天召開首季理監事會，決議升息○點一二五個百分點後，央行重貼現率從百分之一點八七五上修至百分之二，為二○○九年一月八日以來、逾十五年新高。楊金龍說，央行理事中僅一位認為應維持目前利率水準，其餘理事均支持升息半碼，目前央行的貨幣政策基調維持緊縮，但不會更緊，今年此次升息半碼後，未來再調升空間有限。他形容，升息半碼已是surprise（驚喜），如果升息一碼就是surprise兩次。

憂通膨升溫 央行升息因應 製表／財經中心 圖／聯合報提供

央行出乎外界預期升息半碼，唯一原因就是電價要調漲，楊金龍表示，他不知道電價會調漲多少，但央行是以平均漲幅百分之十，併計直接與間接影響後，上修一一三年消費者物價指數（CPI）年增率的預測至百分之二點一六，較上季預測上修○點二七個百分點。

除了調升CPI增幅預測，央行也調高經濟成長率預測，上修今年經濟成長率至百分之三點二二，小幅上調○點一個百分點。

楊金龍指出，市場也許會質疑歐美都要降息，為何台灣卻要升息、沒有跟進主要央行趨勢，但一直以來，台灣跟歐美的利率調整速度本來就不一樣。他說，央行調整利率的幅度是逐步的，但之所以能逐步調整是因為台灣的通膨不會比歐美嚴重，台灣現在的CPI漲幅已經逐漸收斂到百分之二，現在是因為台電虧損要調漲電價，央行就必須關注電價調漲後對通膨的影響。

楊金龍表示，央行會持續關注電價調整、淨零轉型等對國內通膨發展的後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向，例如美國聯準會的動向，以及日本央行的決策等，還有中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響。

至於美國聯準會則決定維持基準利率在百分之五點二五至百分之五點五區間，符合市場預期，也帶動美股三大指數收紅。聯準會官員仍預測，今年將降息三碼（○點七五個百分點）。

聯準會主席鮑爾在記者會表示，「經濟表現良好」，但「通膨仍然太高」，且最近通膨出現比預期更為黏著的信號，尤其是服務業。官員認為利率可能處於循環頂點，經濟走勢如大致符合預期，今年某個時間點開始減少政策限制可能會是適當之舉。

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