明將開電價費率審議會議 工總聲明建議：上半年漲幅不宜過高

經濟部明日將召開電價費率審議會議，討論電價調整方案，工總今發出聲明表示，為避免加劇通膨危機，建議上半年的平均漲幅不宜過高，以降低對民生及產業發展的衝擊。

工總表示，今年2月CPI年增率3.08%，創下19個月的新高，1、2月的平均CPI上漲2.43%。主計總處最新預測今年全年CPI年增1.85%，當時尚未納入電價因素，加上醫療院所掛號費取消上限限制，並考量6月啟動夏季電價、2025即將開徵碳費等因素，此時如大幅調高電價，勢必推升國內物價上漲，全年CPI漲幅恐超過2%。

工總表示，依台電統計資料顯示，工業用電約占56%、商業與住宅用電約占36%，目前120度以下每度電費僅1.63元，已嚴重偏離電力成本，在照顧民生、穩定物價與兼顧產業前提下，建議電價調漲應針對所有用電戶規劃妥適的調幅，才能達到全民節電的效果。

工總指出，以經濟發展而言，雖然半導體相關產業表現不錯，但更多的傳統產業營運還是很艱困，企業若因大幅調高電價而成本上揚，導致須放無薪假或產生裁員連鎖效應，不僅對產業產生莫大的衝擊，對勞工就業穩定也會帶來不利的影響。

工總也說，為減緩電價調漲對用電衰退產業與勞工的衝擊，建議用電衰退不滿10%調漲幅度減半、用電衰退介於10~20%調漲幅度減少四分之三、用電衰退逾20%則不予調漲，避免艱困的傳統產業營運雪上加霜。

對於產業界向來最為關心供電穩定的問題，工總表示，政府雖再三保證供電無虞，但核電廠除役後的電力缺口，加上半導體生產暢旺、持續擴廠及台商回台投資等因素，用電需求大幅成長，預估2022至2028年每年用電成長率約2.3%，因此，未來電力需求缺口只會更加擴大，電力不足或供電不穩，都會對產業帶來鉅大損失，呼籲政府應將供電穩定列為首要施政重點。

工總表示，核一核二退場後，已造成260億度電力缺口，不論是用煤、天然氣、再生能源或其他外購電力補上，都會增加鉅額成本支出，台電面臨虧損除主要肇因國際燃料大漲，部分因素是與政府非核家園能源政策有關，只提高電價無法完全解決台電累虧嚴重問題，建議應同步檢討整體發電比例，朝能源結構多元化的方向重新規劃能源發展政策，零排碳的核電，可作為基載能源，不宜從能源選項中排除。

工總更說，台灣產品是以出口為導向，因應國際減碳趨勢，經濟部應確保綠電穩定供應，以滿足產業對綠電的需求。另目前再生能源發電成本高出平均電價甚多，為降低產業負擔、維持國際競爭力，應滾動檢討綠電價格是否合理。