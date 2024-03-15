快訊

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

麥當勞全台點餐系統當機！公司回應了

老婆花花認了碰毒喊「跟我老公無關」 阿沁驗尿結果出爐！

中鋼企業工會與中鋼公司簽訂第六次團體協約

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼企業工會與中鋼公司（2002）15日上午在中鋼集團總部大樓舉行第六次團體協約簽約典禮，由中鋼企業工會陳春生理事長及中鋼翁朝棟董事長代表簽署，勞動部許銘春部長、經濟部曾文生次長、國營司劉起孝副司長、高雄市政府勞工局陳石圍副局長等貴賓親臨見證，典禮過程展現和諧的勞資氛圍，雙方將共同信守協約規範，奠定中鋼永續經營的基石。

許部長致詞時表示，很榮幸第二次見證中鋼企業工會與中鋼公司簽訂團體協約，每份團協的協商過程相當不容易，勞資皆付出許多心力，恭喜雙方順利完成第六次團協簽訂，讓近萬名中鋼員工獲得更周全的權益保障。

許部長也大力肯定本次團協的簽署內容，不但產假、陪產檢及陪產假皆優於勞基法規定，新增的「員工久任服務假」更是對資深員工的獎勵及尊重；另外，許部長除了感謝陳理事長一直以來帶領工會團隊為基層員工權益發聲，也讚許中鋼公司是最照顧員工的企業之一，始終將中鋼企業工會視為公司永續發展的好夥伴，祝福中鋼公司持續在良好的勞資關係基礎上，業績蒸蒸日上。

曾次長致詞時表示，中鋼屬經濟部轄下事業單位，不僅是台灣產業發展的頂梁柱，也扮演穩定國家及社會的重要角色；另外，中鋼企業工會組織運作非常健全，工會理事長在公司董事會中擔任員工董事，使得工會對於公司經營方向有充足的認知及理解，面對未來減碳及碳中和趨勢，經濟部會與中鋼一起來努力打拚，也期許中鋼企業工會成為公司發展的穩定力量。

翁董事長表示，中鋼和企業工會的勞資關係一向穩定，雙方於86年首次締結團體協約時，協商七年多達成共識，而這次雙方秉持一貫誠信、互信、互重、互助及互利等原則，並依循近年數次團體協約協商的良好基礎下，自去年7月7日開啟第六次團體協約協商，歷經7次協商會議，僅花費五個多月時間即於同年12月14日凝聚共識，訂定出保障員工權益，亦兼顧公司穩定發展之合宜條文。

陳理事長表示，感謝勞資雙方協商團隊的努力及付出，也特別感謝翁董事長與經營團隊的成全，使中鋼員工的各項勞動條件更加優於勞基法，特別是第五次和第六次的協約內容，對於員工生育權益的保障更是大幅提升。

本次簽訂之團體協約主要呼應政府鼓勵生育政策並強化女性同仁照護，雙方協議「產假」從56日增加4日至60日，同時「陪產檢及陪產假」從7日增加1日至8日。此外，為感謝中鋼員工對公司的貢獻，任職年資滿20年的同仁新增「久任服務假」1日，後續每滿10年再多給假1日，並期許同仁善用「久任服務假」投入公益活動的服務，也鼓勵資深同仁退休後能加入中鋼長青志工行列，參與公司辦理之相關公益活動。

中鋼企業工會與中鋼公司勞資雙方在良好互動溝通下，透過協商將第六次團體協約的條文內容與時俱進，不僅落實中鋼員工權益之保障，亦兼顧公司永續發展，且整體協商過程充分展現雙方穩定和諧的勞資關係，彼此在良性互動溝通下共創雙贏成果。展望未來，中鋼企業工會相信，惟有與中鋼公司並肩共創勞資雙贏，公司才能在面對全球鋼市競爭及2050碳中和嚴峻挑戰下穩健成長，於逆境中開啟新局，創造營運佳績。

中鋼 公益活動 經濟部

延伸閱讀

中鋼企業工會與中鋼簽訂第六次團體協約 攜手共創勞資雙贏

中鋼穩內銷...開出平高盤 月盤、季盤僅鋼板漲價

高雄鋼鐵空汙草案攻防 「不得展延」業者與環團激烈辯論

台達電、中鋼 四檔衝鋒

相關新聞

政院決議 桃園航空城先建後遷時間提前至2026年12月

針對桃園航空城計畫，行政院副院長鄭文燦召開會議，聽取桃園市政府及相關部會說明，會中責成各權管機關務必通力合作完成各項工程...

全民一起抗電漲 服務業設備汰換最高補助300萬

針對電價調整方案，經濟部最晚將在3月下旬召開電價費率審議會拍板4月電價，根據目前傳出估計的研擬規劃不分工業用電或民生用電...

醫療法人財報編列將修法 醫院財報編列恐受影響

衛福部日前針對醫療法人，以及全國性衛生財團法人的財報編列準則推出修正草案。衛福部醫事司指出，調整會計項目名稱，包含刪除投...

電價恐漲 王美花：會與政院確認可補助金額

4月電價擬調漲，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐突破2%通膨警戒線。經濟部長王美花今對此表示，電價部分會趕快跟行政院...

電價調整恐影響基本工資 陳揆：會一併納入考慮

對於4月恐將調漲電價，立委質疑調漲後是否也會帶動明年基本工資的調整，行政院長陳建仁說，對於電價調漲部分，一定會做最細緻地...

台美避免雙重課稅最新進度曝 王美花盼4月能有好消息

立法院今（15）日召開院會，會中立委指出，我國2021年申請加入 CPTPP 至今仍未有進度，引起外界關心，對此，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。