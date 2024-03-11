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福島核災13周年 環團呼籲立委不該草率修法延役核電廠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全國廢核行動平台宣布展開「老舊危險核電不延役」的連署，反對核電延役草率修法，呼籲安全應為優先考量。圖／全國廢核行動平台提供
全國廢核行動平台宣布展開「老舊危險核電不延役」的連署，反對核電延役草率修法，呼籲安全應為優先考量。圖／全國廢核行動平台提供

今天是日本福島核災13周年，全國廢核行動聯盟指出，國際在福島核災後提高對核安的關注度，全球核能發電也逐年衰退，但我國本屆國會新科立委卻提案修法，放寬老舊核電廠延役規範，呼籲未釐清台灣可承擔風險與成本，以及取得社會共識前，立法院不該草率修法，應以安全為優先考量，並預告將於4月27日廢核遊行10周年舉辦抗議活動。

全國廢核行動聯盟今於立法院群賢樓門口前召開「福島核災13周年—勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會，並發起「老舊危險核電不延役」連署行動，目前已有86個民間團體加入連署，並預告3、4月將展開系列反對行動。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，根據「核子反應器設施管制法」規定，要求核電廠延役應於主管機關規定之期限內申請換發執照，以及其子法要求應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具換照申請書，並檢附老化評估、老化管理、安全分析等報告，報請主管機關審核，目的在使主管機關有充分的審查時間釐清安全問題。

蔡雅瀅說，核三廠1號機即將於今年7月屆齡除役，立委若草率修法取消換照審查期限規定，無異在迫使核安會草率審查，為核電利益延續，使全民承受老舊核電廠的事故風險。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，核三廠就位於馬尼拉海溝的孕震帶上，東側緊鄰恆春活動斷層、西側外海也有逆斷層，核島區底下的地層已經變形，台電評估認為已超過安全停機地震（SSE）。核三廠運轉至今尚未發生類似福島或能登半島地震，實在是老天保佑。

黃靖庭表示，執政黨有責任提出完整確實的地質調查報告和風險評估，不能一句話交由立法院決定；在野黨立委們更有責任強力監督要求，盡到把關的職責，但目前兩者都沒看到，根本是把台灣及人民置於高風險的狀態。延役不能掩蓋核三廠地質變形的事實，只會增加恆春、屏東籠罩在核災陰霾的恐懼，因此堅決反對老舊危險的核三延役。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美說，在福島核災後，核能發電占比最高的法國重新估計核電成本，從2000年估計約台幣每度1.3元，提高為約台幣每度3.3元，新建的核電廠成本更達台幣每度4.7元，但台電始終沒有重新檢討估算，網站上公告的核電每度電發電成本1.39元，看似比法國還便宜，但只是刻意低估的數據。

台灣環境保護聯盟副秘書長林學淵表示，核電廠是否能延役，關鍵在核安風險與核廢，老舊核能電廠延役繼續運轉，有「機組老化」、「時限老化」及「後續運作的核安風險」的疑慮，若核電延役仍須面對高階、低階核廢料處置及選址的難題，眼前面臨的困境是用過燃料池容量不足，作為過渡貯存的設施進度受阻，眼前的問題處理不了還喊延役，絕對是增添下一代負擔的不負責任作為。

全國廢核行動平台上午在立法院群賢樓外舉行「福島核災十三周年-勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會。記者黃義書／攝影
全國廢核行動平台上午在立法院群賢樓外舉行「福島核災十三周年-勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會。記者黃義書／攝影

核三廠 核電廠 福島核災

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