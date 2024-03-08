影／七成女性經濟獨立 女力崛起行業：金融、大傳、文教

今（8）日是「國際勞動婦女節」，女性上班族又有多少職場辛酸？事業和家庭能否保持平衡？根據yes123求職網最新調查顯示，有七成女性上班族自認目前是「經濟獨立」，比例略高於去年；至於均薪為40,345元，也高於去年的39,056元。

若再以「行業別」進行交叉分析，自評「職場影響力」較高的女性從業人員，前五大依序為：「金融保險與會計統計」(45.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(44.4%)、「文(補)教業」(41.7%)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(38.5%)、「批發零售與貿易」(36.4%)。

至於自評「職場競爭力」部份，平均給自己67.7分，算是及格：其中「學士級」的為66分，「研究所」的為73.2分。平均來說，在工作或求職的時候，女性自認「職場競爭力」，比起男性勞工：「不相上下」的佔56.3%；「較強」的佔27%；「較弱」的佔16.7%。

只是，即使認為競爭力不輸給男性，收入能養活自己，還有在辦公室內或業界具影響力，對於台灣的職場環境，仍有六成的女性勞工，覺得「職場性別歧視」嚴重。

更糟糕的是，本次調查也顯示，合計有九成(89.7%)的女性勞工認為，目前的「職場壓力大」：其中59.1%屬於「可承受」；30.6%屬於「無法承受」。因此自認現在「職場壓力小」的，僅佔了10.3%。

在可複選狀況下，女性「職場壓力」的來源依序為：「工作表現沒有反應在加薪上」(45.1%)、「職場成就感低落」(37.2%)、「上司情緒化，難溝通又不尊重下屬」(36.1%)，以及「工作量太大」(35.2%)、「工時太長」(34.2%)。

其他工作壓力的導火線，又分別是：「工作表現沒有反應在升職上」(33.1%)、「常加班，甚至熬夜趕工，影響健康」(22.9%)、「休(排)假不正常」(20.2%)，以及「常常背職場黑鍋」(19.1%)、「常換工作，不清楚職場方向」(17.9%)。

相形之下，女性勞工在下班後，合計仍有七成七(77%)自認，目前的「家庭生活壓力大」：其中41.9%屬於「可承受」；35.1%屬於「無法承受」。因此自認現在「家庭生活壓力小」的，則佔了23%。

同樣在可複選狀況下，「家庭生活壓力」的來源依序有：「下班、休假時，仍要忙家事」(44.2%)、「應付基本開銷，經常入不敷出」(37.1%)、「買不起房子，租金負擔大」(35.3%)，以及「本身貸款負擔大」(31.1%)、「孝親費沉重」(28.3%)。

其他家庭生活壓力的導火線，又分別為：「與家人、親戚同住，自認沒有私人空間」(22.4%)、「沒空陪家人、情人，關係變疏離」(20.9%)、「離鄉工作的孤獨感，容易想念家人」(19.6%)，以及「需要替家人分擔債務」(18.3%)、「需費時照顧年長或年幼的家人」(16.6%)。

而對於「職場」與「家庭生活」：其中有高達76.3%，自認目前「兩者不能兼顧，算是失衡」；也代表僅23.7%自認屬於「兩者能兼顧，算是平衡」。

若同樣以「行業別」進行交叉分析，自評「職場與家庭生活」，目前「兩者失衡」比例較高的女性從業人員，前五大依序為：「大眾傳播與公關廣告」(86.1%)、「科技資訊」(83.3%)、「醫護與生技」(82.8%)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(78.8%)、「金融保險與會計統計」(77.4%)。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才與升遷的機會，同時得到對等薪酬，以及在發展事業之餘，也能夠兼顧家庭或感情生活。

不過楊宗斌憂心指出，台灣女性「勞動參與率」，自2012年首度突破五成(50.19%)後，去年(2023年)僅增加到51.82%，幾乎呈現停滯狀態；所謂的「男女同酬日」，曾一度受疫情衝擊還出現倒退狀態，代表女性工作條件，仍有改善空間。畢竟以現況來看，結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。

上述龍年職場女力甘苦與粉領族幸福指數調查，是由yes123求職網於2024年2月21日到3月5日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的「女性」求職會員，同時目前有工作，有效問卷共1,266份；其中「未婚的」為721份，「已婚的」為545份；「學士學歷」為960份，「研究所」為306份；信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。