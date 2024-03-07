景氣谷底翻揚？財長莊翠雲：平穩、溫和復甦

財政部長莊翠雲今（7）日到財委會進行業務報告，立委林德福問到景氣是否脫離谷底，她回應，景氣跟出口息息相關，去年第四季開始正成長，已從谷底上來，三月開始會逐步好轉，但國際情勢仍有不可預測的情勢，認為現在景氣是「平穩、溫和復甦」。

林德福追問，研究機構預期景氣將U型反轉，但底部仍要看需求，加上今年美中對峙、科技角力與地緣政治會不會影響出口？莊翠雲強調，台灣對美國是成長的。

莊翠雲也說，國際情勢中沒有人可置身事外，美中對峙有一段時間，產業也會觀察應變措施。

另外，林德福問到，台灣出口前50大廠商，晶圓代工、IC設計、封測、石化、鋼鐵、面板等占出口比重超過五成，出口集中特定產業現象？

莊翠雲指出，台灣出口以電子資通訊，近年AI發展出口才集中在相關產品。產業是否過過度集中，承受高風險？她說，經部、國發會有關注，輔導產業升級都一直在做。另外，今日財委會立委也關心蘇丹紅進口發票能否提供相關單位勾稽、台灣租稅協定進度等。