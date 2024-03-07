快訊

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

景氣谷底翻揚？財長莊翠雲：平穩、溫和復甦

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部長莊翠雲今（7）日到財委會進行業務報告。記者呂俊儀／攝影
財政部長莊翠雲今（7）日到財委會進行業務報告。記者呂俊儀／攝影

財政部長莊翠雲今（7）日到財委會進行業務報告，立委林德福問到景氣是否脫離谷底，她回應，景氣跟出口息息相關，去年第四季開始正成長，已從谷底上來，三月開始會逐步好轉，但國際情勢仍有不可預測的情勢，認為現在景氣是「平穩、溫和復甦」。

林德福追問，研究機構預期景氣將U型反轉，但底部仍要看需求，加上今年美中對峙、科技角力與地緣政治會不會影響出口？莊翠雲強調，台灣對美國是成長的。

莊翠雲也說，國際情勢中沒有人可置身事外，美中對峙有一段時間，產業也會觀察應變措施。

另外，林德福問到，台灣出口前50大廠商，晶圓代工、IC設計、封測、石化、鋼鐵、面板等占出口比重超過五成，出口集中特定產業現象？

莊翠雲指出，台灣出口以電子資通訊，近年AI發展出口才集中在相關產品。產業是否過過度集中，承受高風險？她說，經部、國發會有關注，輔導產業升級都一直在做。另外，今日財委會立委也關心蘇丹紅進口發票能否提供相關單位勾稽、台灣租稅協定進度等。

IC設計 景氣 林德福

延伸閱讀

3公股行庫6月改選董事會 兆豐金董座允諾檢討股東會延後

五大稅法修正 財部列重點

緩解金廈緊張？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

吳思瑤叫韓國瑜趕走柯文哲 藍委：吳思瑤不懂立院規則

相關新聞

去年詐欺案件增33％ 唐鳳：電子簽章法可有效阻斷

數位部今（7）日赴立法院業務報告及備詢，會中立委魯明哲提出質疑，數位部打詐成效不彰，去年去年詐欺案件成長33%。對此，數...

景氣復甦訊號明朗 台經院1月製造業景氣燈號亮黃紅燈

AI太威！台經院今（7）日發布1月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由2023年12月的12.19分，大增3.85分至...

美國選前完成台美租稅協定？ 財長：我們非常希望

台美解決雙重課稅法案受矚目，國民黨立委賴士葆今（7）日質詢財政部長莊翠雲，能否在美國總統大選前搞定？莊翠雲回應，「我們非...

王美花：優先爭取政府補貼台電虧損 工業電價會調漲

經濟部長王美花今（7）日表示，電價調整需由電價費率審議會決定，主要考量重點為台電目前的財務狀況跟及供電穩定，所以會先優先...

財長莊翠雲談景氣：谷底回升、平穩且溫和復甦

財政部長莊翠雲今（7）日表示，去年第4季開始出口轉為正成長，景氣已經從谷底回升，是平穩且溫和的復甦。

富蘭克林美國經濟瞭望：軟著陸可能性高於衰退 應把握回檔切入時機

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，2月數據顯示，失業金申請、零售銷售、商品、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。