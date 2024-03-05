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林岱樺：台灣應發展精準農業 創造農業價值

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供

民進黨立委林岱樺表示，掌握種源就掌握經濟農業戰略位置，台灣必須要發展精準農業，才能創造台灣農業價值，要求農業部規畫國家農業經濟作物市場布局策略。

林岱樺指出，台灣國土面積僅3萬6000平方公里，大量生產的粗放型農業未必適合小國寡民農業出口方向，因此，精緻、高附加價值、特定種苗出口模式等具關鍵技術掌握的農業外銷模式，才是我國農業轉型的可評估方向。

林岱樺表示，目前農政單位所進行的種源、品系及基因序管理，各改良場、試驗所各行其事，導致整體經濟物種發展及研究各行其政，而我國的種源應用問題，管理分散且核心運用區間偏重在父母代及商品代，形成經濟物種近親繁殖後產生基因弱化，抗病性弱等問題。以白蝦為例，台灣現有種源幾乎都有弱化及帶病菌問題。

林岱樺指出，只要掌握種源就掌握經濟農業戰略位置，像是白肉雞產業，種源掌握在美國；蛋雞產業，種源掌握在荷蘭、法國企業；白蝦產業，種原掌握在墨西哥及美國企業。台灣要走精準農業，就需要發展「物種種源」加上「基因科學技術」，以此為基礎規畫國家農業經濟作物市場布局策略，特別是目前仍具市場優勢之經濟作物。

至於農業部的整體策略發展，應特別注重國內特有小農經濟如何與生物科技業者策略結合，搭配國家市場合作策例如新南向政策、日韓東北亞市場積極媒合。

林岱樺 美國 農業

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