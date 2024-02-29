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台電攜手日本IHI、住友商事 簽署混氨發電MOU

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電攜手日本IHI與住友商事簽署「大林電廠燃煤混氨技術合作備忘錄」。台電提供
台電攜手日本IHI與住友商事簽署「大林電廠燃煤混氨技術合作備忘錄」。台電提供

為邁向「電力淨零」目標，台電再攜手日本IHI與住友商事簽署「大林電廠燃煤混氨技術合作備忘錄」，推動混氨發電計畫。台電表示，大林電廠目標2030年達成混氨5%發電示範，預估每年將減9000噸碳排放量，等同約23座台北大安森林公園年吸碳量。

台電積極推動火力電廠減碳轉型，先前已經陸續與西門子、三菱等國際大廠簽署合作備忘錄（MOU），推動既有發電機組結合新能源應用的燃氣混氫、燃煤混氨發電示範。

台電副總經理鄭慶鴻表示，從去年聯合國氣候變遷大會（COP28）各國共識決議可見，加速火力電廠減碳轉型已成國際趨勢，台電亦積極導入國際先進技術，推動碳捕集與既有發電機組結合氫、氨等新能源的混燒發電，今日簽署燃煤混氨技術合作，期借重IHI株式會社與住友商事專業與國際經驗，加快我國電力減碳進程。

IHI株式會社執行董事小澤幸久表示，IHI近年已在日本、印尼等國成功驗證小規模混氨發電，榮幸能與台電合作、參與台灣邁向淨零排放過程，將運用IHI經驗協助大林混氨發電示範。

住友商事株式會社執行董事北島誠二表示，作為邁向淨零排放的重要能源，住友商事積極推動氨能運用與供應鏈建構，此次合作期導入日本氨能接收、供應經驗，順利推動混燒示範計畫。

台電說明，因氨氣燃燒不會產生二氧化碳，並可在零下33度低溫液化狀態良好保存，具減碳、高運輸效率及低儲存成本發展優勢，且因燃燒熱值與煤炭相近，可搭配既有高效率燃煤機組運作。

台電表示，此次技術合作以既有燃煤超超臨界機組推動「混氨示範計畫」，由IHI負責鍋爐設備改造可行性評估與後續機組升級改造及混燒試驗，住友商事則協助規劃建構氨氣供應鏈，目標2030年達混氨5%發電示範，以一部機組裝置容量80萬瓩、每日混燒1小時計算，屆時將可望每年減少9000噸碳排放量，等同23座台北大安森林公園1年的碳吸附量。

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