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服務業缺工效應 今年「同酬日」進步四天為2月23日

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部今（29）日發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步四天。勞動部分析，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業從業人員以女性居多，女性時薪增幅高於男性，才讓兩性平均時薪差距從15.8%縮小至14.7%，回到疫前水準。

為喚起兩性同酬之公共意識，勞動部按年發布我國「同酬日」，兩性平均薪資除受性別影響外，亦與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關，縮小兩性薪資差距為社會各界共同努力的目標。

依主計總處2023年薪資調查統計初步結果，我國女性平均時薪新台幣318元，為男性373元之85.3%，兩性薪資差距為14.7%，換言之，女性需較男性多工作54天（365日曆天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此自2024年1月1日起算54天之2024年「同酬日」為2月23日。

勞動部表示，自我國開始發布同酬日以來，兩性薪資長期呈現拉近趨勢，疫情影響較大的2021至2022年，雖有短暫偏離，但2023年再次回到原來的下降軌道。

就近三年資料觀察，2021及2022年我國兩性平均時薪差距均為15.8%，2023年受到女性占比較高之內需服務業人力需求回升影響，女性時薪增幅高於男性，致兩性平均時薪差距縮小至14.7%，逐漸回到疫情前水準，女性需增加工作天數亦由58天減為54天，2023年同酬日因而較2023年進步四天。

勞動部表示，近年來我國兩性平均薪資差距均低於日、韓、美，2023年我國兩性平均時薪差距14.7%，續低於日本之30.2%(2022年)及南韓30%(2022年)，至於美國，因其按性別分之薪資資料僅發布中位數，若以我國月薪中位數與其週薪中位數相較，2022年我國兩性薪資差距13.6%，亦低於美國之17%。

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