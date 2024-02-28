國發會：政治檔案條例修正新制今上路 展現開放決心

國發會28日表示，《政治檔案條例》於2023年12月27日經總統公布修正，定自今日施行，以持續並擴大政治檔案徵集、加速解密促進檔案開放、以及強化檔案當事人權益保障為修法重點。

國發會表示，為因應新制施行，檔案管理局已完成相關法規訂修及配套措施於同日施行，偕同全國機關加速落實各項工作。原以國家安全或對外關係限制應用已解密的政治檔案內容，亦自今日起開放應用。

國發會表示，新制重點包括：一、持續並擴大徵集81年11月6日之後檔案；二、6個月內完成機密檔案檢討，加速解密促進公開；三、原以國家安全或對外關係限制應用的解密檔案，即日起開放應用；四、啟動主動通知機制，保障檔案當事人權益。

國發會進一步說明，配合本次修法，已修訂「政治檔案清查整理及開放應用作業程序」函知各機關遵循，並就新增的檔案當事人主動通知作業，設置專屬諮詢及服務窗口，並正動員大批人力逐案逐頁檢視檔案及編製人名索引，預定於今年7月31日辦理首次通知。

國發會指出，政治檔案典藏量目前約2.8公里，占國家檔案的10%，其中逾171萬頁去識別化政治檔案影像業公布於網站，提供免申請及免費下載應用，同時已編製開放71萬餘筆人名索引及287萬頁內容分析，歡迎各界多多運用「先閱覽、抄錄，後複製」服務。各項資訊請參考檔案局網站政治檔案服務專區：網址https://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1462 ，及於國家檔案資訊網政治檔案專區查詢應用：https://aa.archives.gov.tw/ELK/Politic?topicType=PoliticImage&cnid=109763。