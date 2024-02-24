聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年製造業產值 年減逾一成
經濟部公布最新製造業統計數據，去年第四季製造業產值四兆六千二百○二億元，季減百分之二點八七，連續五個季度負成長，惟減幅趨緩；二○二三年全年製造業產值為十七兆六千○七十二億元，年減百分之十一點二七。
經濟部分析，主因全球經貿動能受通膨及高利率影響、終端需求續呈疲軟、廠商投資動能保守，加上產業鏈持續調整庫存所致。在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少百分之二點○四，其中積體電路業因終端電子產品消費動能疲弱，加上庫存調整，產值滑落至九四三八億元，年減百分之一點二七。
展望未來，經濟部表示，隨新興科技應用持續拓展，可望挹注製造業生產動能逐步回升；惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、俄烏戰爭等不確定因素干擾，恐拖累全球經濟復甦步伐，需持續關注並審慎因應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言