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去年製造業產值 年減逾一成

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部公布最新製造業統計數據，去年第四季製造業產值四兆六千二百○二億元，季減百分之二點八七，連續五個季度負成長，惟減幅趨緩；二○二三年全年製造業產值為十七兆六千○七十二億元，年減百分之十一點二七。

經濟部分析，主因全球經貿動能受通膨及高利率影響、終端需求續呈疲軟、廠商投資動能保守，加上產業鏈持續調整庫存所致。在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少百分之二點○四，其中積體電路業因終端電子產品消費動能疲弱，加上庫存調整，產值滑落至九四三八億元，年減百分之一點二七。

展望未來，經濟部表示，隨新興科技應用持續拓展，可望挹注製造業生產動能逐步回升；惟全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及美中科技爭端、俄烏戰爭等不確定因素干擾，恐拖累全球經濟復甦步伐，需持續關注並審慎因應。

經濟部 製造業 通膨

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