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台美簽國際發展MOU 深化私部門國際發展援助合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部23日指出，我國駐美國代表俞大㵢大使於美東時間2月22日上午與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署「台美國際發展合作備忘錄」，美國國際開發金融公司（DFC）及國務院相關官員也在場見證。

外交部表示，我國財團法人國際合作發展基金會（ICDF）及 DFC 將在合作備忘錄的架構下，就健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域探索合作機會。

外交部說，DFC 是美國聯邦政府的開發金融機構，旨在發展中國家推動高品質的發展計畫。本次備忘錄的簽署將有助推動 DFC 與台灣的合作夥伴關係，讓雙方與私部門可以更具創意且多元的方式攜手合作，推進在第三國的發展合作機會。我國將持續秉持民主、自由及尊重人權的共享價值，持續與美國及理念相近國家共同合作。

美國在台協會 開發金

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