解燃眉之急 台電今召開股東臨時會提案現金增資1001億元

台電23日召開2024年股東臨時會，提出增資1,001億元私募案，由「大股東」經濟部認足，實收資本額預期提高至5,800億元，以避免「資不扺債」。台電發言人蔡志孟表示，增資方式很多種，但要一次快速到位，解台電燃眉之急，「由大股東增資是最快的」。

不過，今日會中股東們砲聲隆隆，民股小股東輪番以程序發言，以及召開會議不合法等理由杯葛會議召開，有小股東痛批經濟部根本球員兼裁判。也有民股股東指出，台電連二年虧損嚴重，而且已經將近20年沒有辦法發放股利，但台電員工卻仍爽領4.4個月年終，股東們砲轟錯誤政策導致連年虧損，甚至一度拉起白布條台抗議，「土匪政府、掏空台電」，並要求經濟部長王美花下台負責。股東表示，台電不應該用增資方式誤導國人，而應由政府進行撥補。

台電今於台電大樓召開股東臨時會，由台電代理董事長曾文生主持，會中台電循例報告今年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限及殘值，並針對私募普通股增資計畫進行提報討論。

台電指出，為確保穩定供電，台電規劃「穩定供電建設方案」增資計畫爭取政府投資，今年度中央政府總預算案經濟部單位預算已納編增資台電1,000億元，加上去年增資預算中尚餘1億元未執行，整合於今年辦理現金增資，發行新股1,001億元。

台電說明，此計畫已獲經濟部同意，規劃由經濟部單獨增認，今日提報股東會確認。

台電表示，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，不少國家以市場價格機制直接反映實際供電成本，導致電價大幅上漲並引發連帶通膨，台電則在這波國際局勢下盡力扮演穩定物價的「消波塊」角色，抵擋輸入性通膨；另有部分國家考量整體能源安全，採取政府補貼、增資、提升信貸額度等作法。

台電強調，電業財務永續經營與民眾用電權益、國家經濟發展息息相關，台電參考國際做法爭取政府增資，本次增資後實收資本總額預計達5,800億元，將挹注電源開發、電網強韌等穩定供電建設資金需求，並可強化財務結構，台電將持續精進燃料採購策略，撙節各項支出及爭取合理電價調整，積極開源節流，兼顧民生經濟及穩定供電。