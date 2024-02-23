揭台電增資由經部認購 王鴻薇：全民為能源政策失靈埋單

國民黨立委王鴻薇今在臉書上披露，台電下午臨時召開股東會增資，由經濟部認購增資1000億，有民股股東向她抗議，增資千億是坑殺民股稀釋股權，還拿人民血汗錢為能源政策失能埋單。

王鴻薇表示，今天下午2時，台電要召開臨時股東會辦理增資，全數由經濟部認購，又是花公帑救台電。政府一手準備漲電價，另一手花費全民納稅錢挹注台電，對比以前幾天台電還發新聞稿，喜迎綠能發電突破5成，原來都是人民血汗錢堆出來的，簡直諷刺至極。

王鴻薇指出，台電以「穩定供電建設方案之資金需求」要經濟部認購增資1000億，這樣的政府增資將會稀釋台電民股股權，但是錯誤的能源政策，虧損缺口再不填補，再多的增資也救不了台電，一方面讓國人每年都在漲電價擔憂中，另一方面重複坑殺民股股東稀釋股權。