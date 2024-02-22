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1月出口94.2億美元！資通產品淡季不淡 美國過半穩坐台灣最大市場

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部今（22）日發布統計通報指出，今年元月資通與視聽產品出口淡季不淡，規模創歷年單月次高。從市場觀察，元月對美國出口資通視聽產品占比52.7%，美國穩坐最大市場，占比創單月新高。圖／聯合報系資料照片
財政部今（22）日發布統計通報指出，今年元月資通與視聽產品出口淡季不淡，規模創歷年單月次高。從市場觀察，元月對美國出口資通視聽產品占比52.7%，美國穩坐最大市場，占比創單月新高。圖／聯合報系資料照片

AI商機持續，財政部今（22）日發布統計通報指出，今年元月資通與視聽產品出口淡季不淡，規模創歷年單月次高。從市場觀察，元月對美國出口資通視聽產品占比52.7%，美國穩坐最大市場，占比創單月新高。

財政部分析，隨 AI 晶片封測產能陸續開出，產業鏈缺料問題逐步緩解，以及記憶體模組需求回升，全年資通與視聽產品出口持續看好。

財政部表示，2001年至2003年我國出口一度以資通與視聽產品居首，但隨產業西遷，退居第二大出口貨類，占總出口比重降至一成，近年因美中貿易紛爭，廠商回台布建新產能，出口比重才回升。

去年因生成式AI崛起，加上配合國際商品統一分類制度（HS）修訂移入平面顯示模組，推升資通與視聽產品出口年增28.9%，占比竄升至19.3%，較2022年大增 5.8 個百分點。其中顯示卡增3.1 倍、伺服器增73%，增加較多；電腦零附件、儲存媒體則各減17%至18%。

至於今年元月資通與視聽產品出口94.2億美元，在淡季中創歷年單月次高，年增一倍，占總出口比重擴大至 25.3%，伺服器、顯示卡再增二至三倍。

市場方面，受惠於 AI 應用商機，2023年對美國、歐洲、東協出口電腦及其附屬單元均倍數增長，對中國大陸與香港因受制美國禁令及全球供應鏈重組，僅增 6.6%，影響所及，美國穩居我資通與視聽產品最重要出口地區，占44.9%，已連 二年突破四成並創新高，對歐洲及陸港同占17.8%，東協占9.8%。

就電腦及其附屬單元細項貨品觀察，筆電、PC、伺服器等外銷市場高度集中於美、歐，各占逾 六 成及一成；顯示卡及音效卡等以銷往美、歐、東協為主，分別占 45%、27%、23%。至於對陸港資通與視聽產品出口多側重於組裝用之零附件，包括手機及網通產品之零件、儲存媒體、平面顯示模組，各占44%、47%、75%。

AI 伺服器 封測 網通 美國 記憶體模組 財政部

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