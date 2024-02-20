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中東局勢升溫、俄烏戰爭持續膠著帶動油價盤漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(16日)受到中東地緣政治緊張局勢導致油價上漲，抵消了國際能源總署對需求放緩的預測。上周真主黨宣稱向以色列北部城鎮發射數十枚火箭，紅海區域衝突升溫造成航運威脅推升油價。

美國勞工部統計局1月最終需求生產者物價指數PPI繼12月修正後下降0.1%後，上個月上漲0.3%，高於市場預期的反彈 0.1%，造成CME 的FedWatch工具6月降息機率從90%以上降到70%以下，並帶動美元上漲，因而壓抑原油價格漲幅收斂。

街口投信表示，美國能源部上周四宣布，拜登政府已將價值約2.295億美元的295萬桶石油戰略石油儲備（SPR）合約授予四家公司，用於6月交付，美國生產的原油的購買平均價格為每桶77.81美元，低於2022年SPR原油每桶約95美元的平均售價。美國政府在2021~2022年期間以每桶約95美元的平均價格出售了1.8億桶，希望以每桶79美元或更低的價格回購石油，截至2月15日，政府已回購約2,308萬桶國產原油。美國今年大選， 11月5日總統大選之前，快速大規模回購可能支撐油價，但也可能帶來推高石油和汽油價格的風險；因此對於美國政府的SPR回補力道仍有待觀察。

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