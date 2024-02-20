2月國民經濟信心調查：股市樂觀情緒持續上揚

2024年2月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數微幅走降，股市樂觀情緒持續上揚舟。

民眾景氣展望樂觀指數微幅走降，消費意願則轉佳：國發會最新公布的12月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標與同時指標皆上揚；本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至7.2(1月：4.7)，展望樂觀指數則微幅走降至9.5 (1月：9.8)，兩者均維持在近期高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至13.8 (1月：12.2)及-8.1 (1月: -8.7)，其中大額消費意願指數是2021年12月以來的新高。房屋買賣意願連三個月續揚，其中買房意願指數上揚至-40.9 (1月：-45.5)，賣房意願亦走升至-7.3 (1月：-11.5)。

44%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.65%，僅44%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，有55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒持續走高，風險偏好同步上揚：調查期間主要市場財報表現優於市場預期，國際股市震盪偏升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至19.9 (1月：16.6)，風險偏好指數同步上升至21.1 (1月：16.2) ，其中風險偏好指數是2021年6月以來的新高。