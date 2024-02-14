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趙小蘭胞妹趙安吉驟逝 吳欣盈曝「周日才傳訊息」：震驚難過

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趙小蘭胞妹趙安吉驟逝 新光公主吳欣盈發文悼念閨蜜

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

福茂集團董事長兼執行長趙安吉日前在美國驚傳車禍離世，對此為民眾黨前立委、副總統參選人新光集團公主吳欣盈今日在臉書發文哀悼。她透露，吳家和趙家是三代世交，趙安吉的父親趙錫成亦特別照顧她，原本二人才在周日互傳訊息，趙安吉在下周要到台北來參加吳欣盈寶寶的抓周儀式，卻沒料到傳來這樣的消息，「我非常震驚，更非常難過，人生無常，莫若如此。」

吳欣盈以「慟！Angela Chao」為題，在臉書發出哀悼文。Angela是趙安吉的英文名，吳欣盈稱讃她「聰明、好學，幽默又很會替人著想」，兩人的人生經歷都很相識，吳欣盈說，2人都有兩段婚姻、是職業婦女，也在家族企業工作，有許多經驗可以私下分享，兩個人生中的起起落落都有彼此陪伴與參與：「她是我的閨蜜，也是我的良師益友，一起去旅遊、同時都熱愛馬術與藝術。」

去年吳欣盈在比利時的婚禮，亦特別請來趙安吉念一段聖經，她還特別為吳欣盈收輯了吳與民眾黨主席、總統參選人柯文哲在世界日報的剪報，寫小卡片寄來台灣鼓勵她。

婚姻 柯文哲 美國

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