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中油：明起汽油價格不調整、柴油調降0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
明（12）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.0元。圖／資料照
明（12）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.0元。圖／資料照

台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動及配合春節穩定物價政策，汽、柴油各吸收1.5元及2.2元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.90美元，新台幣兌美元匯率貶值0.098元，國內油價依公式計算跌幅為1.61%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.5元及1.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.6元及1.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

台灣中油表示，依春節期間穩定物價政策，汽油再加碼吸收0.5元，合計汽、柴油共各吸收1.5元及2.2元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調降0.4元。

中油 國際油價

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