中油：明起汽油價格不調整、柴油調降0.4元

過新年，領到壓歲錢了嗎？小朋友過年領到壓歲錢很開心，除了買玩具、存撲滿、存銀行之外，還有讓小錢跟著小朋友一起長大的方式，比存錢更積極一點的理財，將幫助小朋友存下長大後的第一桶金。 每位小朋友可以拿到的壓歲錢存在一定的差異，如果家裡親戚多，就很容易大豐收，如果家裡長輩少，紅包為數有限，但不論多還是少，如果只是存入銀行帳戶，利息鐵定被通膨吃光光，因此只要能創造比消費者物價指數（CPI）年增率高一些的報酬，就至少就能保住壓歲錢未來的價值。

2024-02-11 09:00