配合三接銜接工程 大潭電廠今起停機84小時

大潭電廠今起全停機施工，讓第三液化天然氣接收站（三接）新管線銜接大潭電廠，經濟部長王美花表示，這是三接重要的里程碑，而預計三接將在二○二五年六月完工，並希望提早試運轉，中油董事長李順欽更說，力拚四月就能夠試運轉。

對三接工程進度，王美花說，目前仍有棧橋、防坡堤以及設備安裝等工程進行中，經濟部會與中油定期盤點了解進度，目前都按照預定時程，現在大潭機組全由台中供氣，未來三接完工後可以增加供氣量，不僅對大潭，還有對北部天然氣機組供應，會有調配彈性與韌性。

王美花表示，春節是用電量最低的時候，大潭電廠過去曾全廠停機過兩次，都是趁春節大檢修，現在冬天也有離岸風電加入，因此調度上更有餘裕，即便此次大潭停機八十四小時，備轉容量率也都會在百分之十五以上，供電完全沒有問題。

台電指出，大潭電廠是北部地區重要的電力來源，二○二三年整廠總發電量高達三○五億度，為全系統發購電量的百分之十二點三，更占北部地區總發電量的百分之四十點六，對於電力供給極其重要。

台電進一步指出，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油公司台中天然氣接收站供應，為提升供氣韌性，中油正積極施作觀塘第三天然氣接收站工程，預計明年完工，屆時可就近供氣、構建大潭電廠完整雙氣源體系，供氣穩定更可進一步確保供電穩定。

中油副總經理黃榮裕表示，三接是為供應大潭及北部工業用戶與民間用氣需求，因此要新增兩條三十六吋陸上管線，未來將形成雙迴路、雙氣源，每小時供氣量為一千兩百噸，其中九百噸是供應大潭和其他需求，三百噸則是備援用。

台電也說，為配合此次管線銜接工程，台電與中油協調在春節負載用電需求最低的時候，進行全停機施工，七日夜尖峰過後陸續停機解聯，昨日全部機組已全部停機，進入全廠停機狀態，預計於二月十一日中午後將陸續回歸併聯。

台電表示，在大潭全廠停機的八十四小時，除中油進行管線工程，也把握時間安排七百一十五人次進行機組點檢的工作，此外，針對連結電廠的超高壓供電線路，台電從年前就陸續進行停電檢修維護，全面提升供電韌性。

台電進一步說明，大潭電廠全停機期間，國人放假休憩，工廠、商業用電減少，整體用電需求較平日少，預估用電尖峰負載不超過兩千五百萬瓩；電源方面，除大潭電廠整廠停機，台中、大林、興達、明潭等電廠，及和平、嘉惠、星元、海湖等民營電廠，都將陸續進行機組大修作業。透過事前電力調度規畫，評估整體備轉容率都在百分之十五以上，供電充裕無虞。