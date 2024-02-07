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華邦宣布完成首次太陽光電再生能源採購

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦完成首次太陽光電再生能源採購，與辰亞能源簽署綠電採購合約，圖為辰亞能源的光電案場。圖/華邦電提供
華邦完成首次太陽光電再生能源採購，與辰亞能源簽署綠電採購合約，圖為辰亞能源的光電案場。圖/華邦電提供

華邦電（2344）今（7）日宣布與辰亞能源簽署企業購售電合約（CPPA），取得辰亞能源位於彰濱崙尾的海上水面型太陽光電案場共27MW（百萬瓦）裝置容量，預計5年合約期間內總供電量約可達1.75億度，減碳效益約當於490座大安森林公園年度碳吸收量，約可供應4.3萬戶家庭年用電量。透過本交易，華邦完成了公司首次採購太陽光電，並積極布局再生能源以逐步達成淨零碳排的目標。

華邦電相信地球永續，企業才能永續，近年來積極投資再生能源事業、與再生能源發電業者簽訂企業購售電合約、自建屋頂型太陽能等多元方式取得再生能源，並導入ISO 50001（Energy Management System）能源管理系統，透過系統性的能源盤查、能耗分析來提升能源效率；同時推動碳盤查及全員減碳文化，鼓勵員工及供應商共同節能減碳，在追求企業成長的過程，也同時兼顧降低對環境的衝擊，落實永續發展目標。

再生能源 太陽光電

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