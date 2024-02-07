中裕愛滋病用藥通過美 FDA 審查 授與快速審查認定

中裕（4147）７日公告，該公司已接獲美國食品藥物管理局 （US FDA）通知，用於治療愛滋病之長效型單株抗體蛋白質合併藥物TMB-365/380，已通過美國FDA審查，授與新藥「快速審查認定」 (Fast Track Designation)。根據這項認定，中裕可以獲得US FDA多種協助，有利於加速TMB-365/380合併用藥申請美國新藥藥證之時程。

根據美國FDA法規規定，「快速審查」係依據申請文件提供之臨床與臨床前數據進行審查，認定該項臨床試驗中藥物具：a. 可治療嚴重疾病 b. 具潛力解決未被滿足之醫療需求時，所提供之加速審查機制，目的希望加速潛力藥物早日上市讓病患使用。

TMB-365/380合併用藥計畫係搭配2個不同作用機制的長效型單株抗體作為愛滋病治療注射療法，為中裕重要的核心研發產品，目標鎖定愛滋病第一線維持療法市場。

該公司於112年9月宣布成功完成TMB-365及TMB-380長效型合併用藥方式治療愛滋病1b/2a先鋒組臨床試驗，經專業評估劑量選擇後，已確認未來執行二個月合併用藥所需之劑量，現正執行核心組2a臨床試驗計畫。

中裕表示，新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。