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獨／英業達年終明入帳！獎金以「全薪」計算 人均爽領逾2個月

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起英業達總經理蔡枝安、董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
左起英業達總經理蔡枝安、董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

農曆新年將至，科技廠也陸續開始發放年終獎金，而代工大廠英業達（2356）今年已宣布平均將發放至少2個月的年終，並有內部員工今（5）日私下向《經濟日報》記者透露，公司將於明（6）日提前發放年終獎金，值得一提的是，集團年終獎金的計算方式，是以「全薪」計算、不同於其他大廠採用的「底薪」計算，令產業界不免連連稱羨。

董事長葉力誠日前在旺年會上宣布，集團長年愛護旗下員工福祉，今年發放的年終獎金也絕不手軟，每個人應該平均都可以領到2個月的年終。此外，英業達長年都會跟同行比較員工福祉，因此今年為感謝旗下員工的堅忍付出，將再規劃、啟動完備的加薪方案，並且增加的幅度也會較往年高，期盼能持續不斷的增長。

據悉，英業達除了保障旗下員工能領到至少14個月的年薪之外，按照員工的績效情況，也將發放1到4個月的年終。往年公司會特地將每一個員工的績效，按照高低順序來分配年終，並且實際劃分出「1、2、3、4」四個等級，其中，績效「1」是最好的，按照過去慣例，員工的年終將分散為4個月、3個月、2個月、1個月，或者4個月、3.5個月、3個月、0個月。

也有網友分享，自己年資差不多三年，除了領12個月月薪之外，還有1個月（年中）+2個月（年終），不過實際領到的金額，不一定直接就會為2個月，不僅內部決策單位仍握有適度調整的權力，並且每個人發放的獎金，也仍須視個人年度績效而定，因此幾個月只是參考，每個人入帳金額絕對都不一樣，因此也無法知道別的員工拿到多少。

對此，該名內部員工也透露，事實上集團有提供所有員工每天享受免費的午餐、晚餐，也有彈性工時，還能自己調整休假，基本上調休的星期六都不用上班，並且員工還享有「生日假」，若有假休不完也可以照天數算錢給你，相對穩定很多，且固定周休兩天，其實整個環境都不錯、也很適合養老，甚至過年還會發放的Sogo禮券，今年公司更將額度提升，每人都可領到7,000元，相當驚人。

英業達經營團隊 。記者吳康瑋／攝影
英業達經營團隊 。記者吳康瑋／攝影

年終獎金 旺年會 英業達

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