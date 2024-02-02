獨／年關將近 新竹某科技廠驚傳百人放無薪假

年關將近，新竹某科技產業電子廠傳出將減班休息（俗稱無薪假），且已向竹縣勞工處通報118人縮短工時，從今年1月起放到3月底，消息傳出引發不少討論，憂心「這個年節要怎麼過？」

下周即將過年，新竹縣竹北市原先傳出有家科技公司大規模資遣員工，第一波已裁掉多位移工，剩下的137名員工將繼續裁掉55位，留下的員工除了合併到中壢廠之外，其他則重新談薪資，且大多得降底薪才能繼續留在公司。消息傳出後，因年關將近，也引發不少討論，甚至有的憂心「這個年節要怎麼過？」

對此，記者求證新竹縣府勞工處，處長劉家滿澄清，新竹縣勞工處並沒有收到大規模裁員的通報，該公司核備為118人縮短工時，意即放無薪假，時間從今年1月1日起到3月31日為止，並將於4月1日恢復常態上班。

這家公司有多年的研發製造經驗，並提供一站式硬體設計製造服務，是專業的電子設計製造服務廠商。新竹縣政府勞工處統計，截至目前為止，共有11家公司、約2百多人通報為無薪假，而這家科技公司就占了一半的人數。對此，劉家滿回應，其他10家來自於不同領域，屬於零星的個案，人數與往年相比差不多。

針對無薪假的薪資補貼，勞動部也推動僱用安定措施，明訂7行業放無薪假可申請薪資補貼，勞工可直接向中央申請薪資補貼。