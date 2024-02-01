政院推地方創生3.0 預估投入60億、明年上路

行政院今（1）日指出，為發展我國地方創生推動，已請國發會邀集各部會討論。國發會指出，此次推出的地方創生3.0將邀集十個部會，推出「打造永續共好地方創生計畫(2025-2028年)」，四年期計畫所需經費為60億元，五大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等。

國發會表示，地方創生經過5年多的推動，已形成一股風潮，不斷在台灣每個角落及領域發生，年輕人看見家鄉面臨的困境，提出許多創意與方法，以永續與共好精神，幫助家鄉解決問題，吸引更多人能夠留鄉或返鄉生活、創業，減緩鄉村的凋零，具體展現地方創生的精神。

國發會表示，地方創生2.0自2020年開始推動，共計投入48億元經費，共通過141件計畫，其中包含多元徵案，促進1.1萬名青年返鄉／留鄉，增加1.2萬工作機會，提升地方營收20億元。

國發會指出，每一位投入地方創生的青年就像顆種子，初期需要政府部門投入相關支援協助扎根茁壯，配合中央攜手地方政府、分區輔導中心、各地青年培力工作站等陪伴輔導，提供有意留鄉或返鄉青年資金挹注、諮詢輔導、課程培訓、資源媒合、創業場域等幫助，逐步建構在地相關支持系統，讓地方青年的熱情與想法充分發揮外，更需要建立完備之商業模式，才能站穩腳步走得長久。

此次國發會偕同10個部會提出「打造永續共好地方創生計畫(2025-2028年)」，四年期計畫所需經費為60億元，五大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等。地方創生不僅是向下扎根培育更多青年種子，也透過多元方式鏈結關係人口、串結在地特色展現經濟面、社會面與環境面的影響力，讓地方邁向永續、公益、共好。

國發會也提到，由於目前新創產業日新月異，在推動地方創生的期間也有陸續發現有部分法規問題無法跟上，未來也會滾動檢討，去評估是否要修正，像是在先前推動時就有發現在文化導覽部分就有實際面與法規面衝突之處，後來也是經過協調處理，未來如果還有相關是問題會進行通盤考量。