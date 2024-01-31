去年GDP近14年最低 國發會：四年平均為亞洲四小龍之首

投資不如預期，主計總處今（31）日公布2023年第4季經濟成長率概估為5.12%，較去年11月預測數減少0.1個百分點，去年全年經濟成長率也下修至1.4%，為近14年最差，也是金融海嘯之後最低的經濟成長率。對此，國發會表示，2023年經濟成長受全球景氣低迷影響，但我國經濟成長率過去四年平均仍為亞洲四小龍之首。

國發會指出，去年受全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化影響，衝擊我國出口動能，加上企業投資轉趨保守，使得我國2023年經濟成長率為1.4%。相較其他主要國家如韓國、新加坡，去年經濟成長率亦明顯下滑，韓國為1.4%、新加坡1.2%，台灣仍相對表現良好。

國發會還提到，以四年平均而言，2020年至2023年我國平均經濟成長率為3.50％，高於疫情前2016年至2019年的2.83％，顯示台灣經濟雖面臨全球經濟逆風，短期波動難免，但2023年經濟成長動能逐季回升。

而參照其他國家經濟成長率，過去四年(2020年~2023年)韓國為1.9%、香港為-0.1%、新加坡為2.45%，台灣平均經濟成長率3.5%仍為亞洲四小龍之首。

國發會並指出，2023年12月國內景氣燈號續呈黃藍燈，且領先指標經回溯修正後轉為連續三個月上升，同時指標也持續上升，反映國內景氣持續好轉。

此外，去年12月出口連續二個月正成長，外貿持續改善，加上台經院12月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，廠商信心逐漸改善，可望帶動生產、投資、銷售表現逐漸回升。

展望未來，國發會表示，國際機構普遍預測今年全球貿易量將回升，加上AI、高速運算等新興商機應用持續擴增，將挹注我國出口動能。國內外主要機構多預測我國今年經濟成長率將逾3%，可望優於去年1.4%。