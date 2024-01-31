快訊

兒少性剝削圖被要求下架 PTT鄉民炸鍋還燒到NCC？iWin回應了

韓媒：三星電子營業利益 24年來首次被Sony超車

去年GDP近14年最低 國發會：四年平均為亞洲四小龍之首

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資不如預期，主計總處今（31）日公布2023年第4季經濟成長率概估為5.12%，較去年11月預測數減少0.1個百分點，去年全年經濟成長率也下修至1.4%，為近14年最差，也是金融海嘯之後最低的經濟成長率。對此，國發會表示，2023年經濟成長受全球景氣低迷影響，但我國經濟成長率過去四年平均仍為亞洲四小龍之首。

國發會指出，去年受全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化影響，衝擊我國出口動能，加上企業投資轉趨保守，使得我國2023年經濟成長率為1.4%。相較其他主要國家如韓國、新加坡，去年經濟成長率亦明顯下滑，韓國為1.4%、新加坡1.2%，台灣仍相對表現良好。

國發會還提到，以四年平均而言，2020年至2023年我國平均經濟成長率為3.50％，高於疫情前2016年至2019年的2.83％，顯示台灣經濟雖面臨全球經濟逆風，短期波動難免，但2023年經濟成長動能逐季回升。

而參照其他國家經濟成長率，過去四年(2020年~2023年)韓國為1.9%、香港為-0.1%、新加坡為2.45%，台灣平均經濟成長率3.5%仍為亞洲四小龍之首。

國發會並指出，2023年12月國內景氣燈號續呈黃藍燈，且領先指標經回溯修正後轉為連續三個月上升，同時指標也持續上升，反映國內景氣持續好轉。

此外，去年12月出口連續二個月正成長，外貿持續改善，加上台經院12月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，廠商信心逐漸改善，可望帶動生產、投資、銷售表現逐漸回升。

展望未來，國發會表示，國際機構普遍預測今年全球貿易量將回升，加上AI、高速運算等新興商機應用持續擴增，將挹注我國出口動能。國內外主要機構多預測我國今年經濟成長率將逾3%，可望優於去年1.4%。

經濟成長率 國發會

延伸閱讀

民間投資動能減緩 主計總處再下修2023年GDP為1.40%

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸韓國 臺銀等13家率先開通

3.1% IMF上修全球GDP成長

意外 歐元區上季躲過衰退

相關新聞

112年經濟成長率再下修 國發會：四年平均仍亞洲四小龍之首

主計總處今天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，並下修112年全年經濟成長率從1.42%下修到1.4%。對此，...

貿易署助5紡織業者前進紐約 接單商機上看250萬美元

為協助我紡織業者搶攻美國市場商機，在經濟部國際貿易署的補助下，紡拓會組團參加於紐約舉辦之「2024美國（紐約）成衣布料及...

2月天然氣價格不調整 中油：春節期間配合物價穩定

台灣中油公司今（31）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，2月份天然氣價格應調整，惟適逢春節期間本公司配合政府物價...

大選結果底定台股站萬八 1月房市淡季不淡開紅盤

信義房屋統計全台門市1月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，即使時間即將步入2月農曆年節，不過1月房市買氣淡季不淡，交易...

淨零碳排 重電躍國際舞台

全球重電設備需求上升，基礎設施升級、能源需求增加及再生能源滲透率提高，重電業把握絕佳的機會，在國內練兵後，已放眼海外市場商機。

民間投資動能減緩 主計總處再下修2023年GDP為1.40%

主計總處今天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，雖然去年第四季出口略優於預期，但民間投資動能減緩，負成長8.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。