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蔡總統：從2022年開始的五年內投入80億元提升台灣量子科技實力

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
量子電腦示意圖／ingimage
量子電腦示意圖／ingimage

蔡總統今日視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」時表示，中研院開發出台灣第一台「5位元超導量子電腦」，這是台灣發展量子科技的重要里程碑。期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助臺灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

蔡總統說，台灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「台灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是台灣人的驕傲。「台灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

她指出，「量子電腦」已經被視為「下個世代的運算工具」。三年多前，中研院院長廖俊智就曾向她提出，量子科技可能是晶片製造之後，各國爭相發展的下一世代科技產業，台灣應該加速發展量子科技。因此，我們在2021年底，由中研院、科技部和經濟部跨部會合作，建置產業合作平台，從2022年開始的五年內，投入80億元提升臺灣量子科技實力。

蔡總統提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。

蔡總統表示，我們的目標是要建構台灣自製的量子通訊網路系統，以及能夠真實運算的量子電腦。目前，這兩個目標都達到初步的成果。去年5月，清華大學已經研發出台灣第一個量子加密通訊網路；中研院隨後也在10月打造出台灣第一個5位元量子晶片，如今更進一步完成台灣第一台量子電腦。

蔡總統說，當世界各國都在為做出第一台實用量子電腦而努力，中研院團隊今天的成果，是非常亮眼的突破，值得大家的肯定。未來，中研院將以南部院區做為國家級量子科研的基地。期盼中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈。也希望產官學界能持續與政府攜手合作，擴大量子科技的研發能量，為下個世代的產業開創先機。

她指出，今天現場也有很多年輕的研究員，他們都將在這個領域持續發展很長的時間，成為台灣未來的資產。她相信，台灣量子科技實力能在不久的將來，對全世界的量子技術貢獻重要的力量。

中研院 量子電腦

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