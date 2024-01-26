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國內景氣持續復甦 去年12月景氣燈號續呈黃藍燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
2023年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，與去年11月持平，燈號續呈黃藍燈。圖擷自國發會
2023年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，與去年11月持平，燈號續呈黃藍燈。圖擷自國發會

國發會今（26）日發布12月景氣概況，2023年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，與去年11月持平，燈號續呈黃藍燈。

國發會分析，受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟受全球終端需求疲弱，以及農曆年節落點較晚備貨時程延後，使得批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。

景氣指標方面，領先指標經回溯修正後轉為連續三個月上升，同時指標亦續呈上升，顯示國內景氣可望持續復甦，但仍須關注後續變化。

展望未來，國發會表示，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資；消費方面，受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等減輕民眾負擔措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。惟主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。

景氣對策信號 國發會

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