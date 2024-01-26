台經院：外需回溫 預測今年國內經濟成長率為3.15% 但物價上修

台灣經濟研究院今天發布調查結果，2023年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月服務業與營建業測驗點呈現連續兩個月上揚態勢，製造業測驗點轉為上揚。預期2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫，台經院預測2024年國內經濟成長率為3.15%，較2023年11月預測維持不變。

不過，全球經濟仍將面臨諸多不確定因素，例如紅海危機、綠色補貼競賽、極端天氣事件、地緣政治風險等。

在物價部分，因服務類價格上漲壓力仍在，使得近期物價漲幅雖有收斂，但速度相對緩慢，加上中東緊張局勢升溫和全球最大產油國美國極端氣候造成的石油產量中斷，有可能擾亂全球貿易流動並進一步推升全球油價與航運價格，台經院預測，2024年CPI成長率為1.95%，較前次預測上修0.15個百分點。

台經院表示，預期2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫。

在外需方面，由於全球電子產業好轉推動全球貿易觸底反彈，近期台灣與南韓的出口年增率均轉為正成長，顯示受到美國高科技產品強勁需求的推動，加上傳產去化庫存已告一段落，全球終端需求可望漸回溫，故國際主要機構預測2024年全球貿易量成長回升。

在內需方面，2023年零售業與餐旅業營業額雙創歷年新高，顯示民間消費力道依舊強勁，加上近期製造業無薪假人數不再惡化，顯示廠商去庫存壓力已舒緩，就業市場穩定發展有助於內需消費市場。此外，隨著軍公教調薪與基本工資調升，以及調升每人的基本生活費免稅額，挹注家庭可支配所得，且國人出國人次尚未回復到疫情前水準，仍具成長空間，均有利支撐民間消費成長動能，故預測2024年民間消費成長率為2.69%，較前次預測上修0.15個百分點。