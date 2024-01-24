施耐德電機連13年 獲選道瓊永續指數全球百大永續企業

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機 Schneider Electric 在「企業騎士」（Corporate Knights）2024年全球百大永續企業的評比中，在電氣設備製造業者中位列第一，且在全球百大永續企業名單中排名第七，這也是施耐德電機第十三次獲得「企業騎士」的肯定。

加拿大出版與調研機構「企業騎士」在今年共評選了近7,000家營收超過10 億美元的上市公司，採用多達25個關鍵績效指標進行嚴格考察，評估指標包括資源管理、員工管理、財務管理、永續收入、永續投資和供應商表現等。施耐德電機在環境保護、社會責任和公司治理（ESG）中的出色表現，以及我們的商業策略與解決方案與永續發展目標緊密結合，讓施耐德電機成為同業中唯一六度獲選成為全球前十大永續企業，創下了驚人紀錄。

施耐德電機也很榮幸連續十三年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index， DJSI）。美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）日前在2023年企業永續發展評估報告中，給予施耐德電機ESG表現分數為88分佳績（滿分100 分），成為同業中第一名，也讓施耐德電機能持續被列入歐洲指數中。（評分日期：2023年10月27日）。

施耐德電機致力實踐我們的永續發展承諾，透過持續不間斷的努力，每一天都希望能為世界帶來積極影響。這項殊榮無疑是對我們多年來永續發展行動強而有力的認可，包括在增加價值鏈中取得良好工作的機會、建立帶薪家庭照顧假的全球標準，與實行氣候變化緩解和恢復的計畫等項目上所做的努力。