產創10-1投資抵減拚再延長 擬擴增「這些領域」也適用

產創條例10-1條有關智慧機械、5G系統及資通安全投資抵減的租稅優惠將於2024年底落日，經濟部產業發展署長連錦漳今（19）日表示，業界期盼能予以延長，並再 ，且不只硬體設備，軟體應用也可享投資優惠。

產業發展署今舉行年終記者會，連錦漳說明今年施政重點，重中之重是推動修正《產業創新條例》10-1條的智慧機械、5G系統及資通安全投資抵減將在今年底屆期，產業發展署將與產學界討論並了解需求，朝優惠措施能夠展延來努力。

連錦漳指出，蒐集各產業意見後，會再與財政部溝通，希望能趕在今年9月、10月將草案送入立法院，爭取在優惠落日前獲得展延。

連錦漳也透露，過去與企業座談時，不少企業向產發署表達，在2050淨零碳排目標壓力下，投資低碳設備已成趨勢，盼也能納入產創優惠。其次是AI應用，連錦漳表示，產業AI化已是必然趨勢，他並以石化業導入AI經驗為例，歷經三至五年生產數據收集後，石化業透過AI化掌握了最佳投料，以及溫度控管的最適條件；同樣一條產線，即便沒有更新設備，光是導入AI化後的產能就能成長30%。

此外，連錦漳還提到，台灣發展半導體產業，上游的IC設計產業也需要強化，導入半導體EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）。如此一來，台灣的半導體發展不僅不會被追過去，且和他國的差距還能夠再拉更大。

產創條例10-1條關於智慧機械、5G系統的優惠已展延一次至2024年12月31日，當時並擴增資通安全產品或服務也納入投資抵減範圍。近年來產業歷經疫情、供應鏈重組，以及2050淨零排放壓力，皆高度期盼相關租稅優惠能予以延長並擴增納入範圍。

至於俗稱「台版晶片法」，去年剛三讀通過的產業創新條例10-2，連錦漳指出，今年首次報稅適用，產發署將在2月1日開放企業申請「前瞻創新研發」資格，符合資格者，之後於5月報稅時，再向各地方稅局申請投資抵減。

不過，連錦漳表示，由於去年景氣趨緩，不少企業相關投資都縮手，且由於產創10-2門檻較高，包括：當年研發費用要達60億元，研發密度達6%以上，先進製程設備投資抵減的採購金額至少要100億元以上才能申請投抵，不確定最終會有幾家企業符合相關資格。