台電又虧損：燃料成本翻倍是主因 非關再生能源

電價審議委員會將於3月召開，台電虧損又成熱議話題，台電2023年虧損1985億元，台電評估，即使2024年台電電價平均調幅3%，今年虧損仍會超過1800億元。台電表示，他們是維持物價穩定第一線的消波塊，電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲5、6成，為維持物價穩定，電價調漲盡可能細緻處理，減緩漲勢。

台電說明2023年再度虧損原因，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，去年台電總支出約1兆元，其中發購電燃料成本約6100億元，為整體支出的大宗，是過去2倍以上，再生能源購電支出約900億元，不是台電虧損的原因，燃料支出翻倍才是原因。

台電指出，越來越多的綠電業者開始選擇把電賣給民間企業，2023年綠電轉直供的度數已達約17億度，較2022年成長5成以上，預期隨著技術成熟，躉購費率逐年下降，業者將陸續轉供綠電給民間企業，不需台電支出。

台電指出，目前國際燃料價格相較俄烏戰爭前仍處於高檔，燃料成本壓力仍然沉重，且受紅海航運受阻等國際情勢影響，燃料走勢變數仍大。台電目前採購燃料種類包括天然氣、燃油與燃煤，其中天然氣與燃油均向中油公司採購；台電採購燃煤以長約為主、現貨為輔進行採購。

台電表示，他們已積極開源節流，減少虧損，例如開發投資性不動產，2023年藉由公允價值重估提升淨值約544億元，與不動產相關年收益約6.5億元，轉投資收益達40億元；在燃料成本方面，透過燃煤採購策略，以低於市價購入燃料，降低燃煤成本約191億元。