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虧慘了！台電2023年虧1,985億 就算漲電價今年再虧逾1,850億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電示意圖。報系資料照
台電示意圖。報系資料照

台電因擔任物價消波塊，虧損持續滾雪球。台電代理董事長曾文生今（16）日表示，台電2023年單年虧損1,985億，歷年累計虧損達3,820億元。若政府2023年有歲計賸餘，台電希望爭取政府撥補。

據了解，因目前國際燃料價格仍居高不下，台電2024年仍會持續虧損。在2024年電價平均調幅3%的假設下，推估今年台電還會再虧逾1,850億元。

曾文生表示，台電能否漲電價是經濟部電價費率審議會決定。但他表示，台灣電價都低於國際，舉例來說，韓國工業用電每度4元，台灣只有3元多；台灣民生電價也偏低，主要是台電近年扮演穩定物價消波塊的角色。

他表示，台電會將台電營運狀況向電價費率審議會做報告。此外，如果2023年有歲計賸餘，台電希望爭取政府撥補，希望政府對台電有一些支持。

台電在2022年單年虧損高達2,675億元，2023年單年初估虧損約1,985億元，虧損雖略有縮減，但仍高達近2,000億之多。曾文生表示，這是調升電價及政府撥補500億元之後結果，歷年累虧約3,820億元。

曾文生表示，這兩年來政府對於電價調升已經建立一些架構，例如民生用電500度以下不調，超過500度才調升；工業用電也是先調高壓，另外比較弱勢的團體也會緩調或不調，以降低對民生衝擊

他表示，過去台電再生能源躉購費率納入平均電價，但台電購買的綠電已陸續轉供，以滿足企業RE100等要求；換言之，台電躉購費率主要是扮演前期支持的角色，待再生能源產業形成後，電子業、半導體業都開始向再生能源發電業購電，此時綠電就不會與電價直接相關。

經濟部每年於3月及9月召開電價費率審議會，決定台電4月及10月是否調升。

經濟部曾在2022年7月、2023年4月兩度調漲電價，工業大戶一口氣連調15%、17%不等，2023年9月審議會亦檢討凍漲或減調之行業用電情形。選後，隨著台電虧損未減，各界預期2024年3月很有可能會討論電價調升。

台電 電價 2024

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