台水榮獲職安衛五星獎、優良工程金安優 雙獎肯定

經濟部今（12）日發布新聞稿指出，台水榮獲由勞動部主辦的112年推行職業安全衛生優良單位及人員選拔，獲得職安衛五星獎、優良工程金安優等獎的雙獎肯定，且還創下連續兩年獲得優良單位五星獎的佳績。

台水總經理李丁來表示，為了鼓勵員工提升職業安全衛生相關的技能並促進健康，所屬各單位除自101年全數通過台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)驗證，並定期委請第三方驗證單位辦理驗證稽核，繼111年度台水第四區管理處獲得單位五星獎之後，112年第十區管理處也榮獲單位五星獎肯定，台水近二年參加勞動部「推行職業安全衛生優良單位」選拔，111年、112年共計有八個單位獲得優良單位獎，二個單位獲得優良單位五星獎。

李丁來還提到，在推動職業安全衛生優良工程方面，台水南區工程處辦理「南化複線~南化至左鎮送水管橋(二)段工程」，導入BIM建築資訊模型技術，並建置自動監視系統等設備以有效管控局限空間施工高風險環境，參加112年勞動部「第17屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」選拔，榮獲「職業安全衛生優良工程金安獎選拔」公共工程類B組-優等獎殊榮。

李丁來強調，職業安全管理沒有最好只有更好，台水將持續改善作業系統、落實主管走動管理及爭取職安衛管理績效，朝零職災的目標不斷邁進。