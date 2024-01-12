因應歐盟碳邊境調整機制 經濟部2月成立「區域型申報服務窗口」
經濟部貿易署今（12）日表示，為協助業者因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報作業，貿易署於2月1日起成立「區域型申報服務窗口」，提供CBAM申報三階段一條龍服務，從0800免費諮詢電話、一對一線上客製化輔導及顧問到廠服務，協助企業提交CBAM過渡期申報資料。
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）2023年10月開始試行期上路，將在2026年正式實施，經濟部表示，這一段過渡期間，所有申報資料須按規定填寫，但不須經過第三方查證，依歐盟規定，廠商須在2024年1月31日前，申報2023年第4季出口產品碳含量，之後每季申報一次。
貿易署表示，歐盟於試行之初給予較多的可修正期限，今年1月31日、4月30日兩次申報資料，可於今年7月底前進行修正，其後各期修正期限則為每季後的兩個月內。
為協助業者因應歐盟碳邊境調整機制(CBAM）申報作業，貿易署擴大輔導量能。貿易署指出，今年特別成立專案小組，委由外貿協會及工研院協助企業因應，也規劃與台北科技大學、中興大學及成功大學合作，自2月1日起成立「區域型申報服務窗口」，提供業者就近服務，由專家面對面協助申報。
貿易署表示，將於全台七縣市辦理十場系列說明會，其中1月23日至25日將分別於台北、高雄及台中舉辦，現場並設置碳顧問專區提供諮詢服務。
此外，貿易署也將於今年4月台北國際汽機車零配件展、6月台灣國際扣件展期間辦理申報說明會，深入產業，提供業者一對一諮詢服務。
貿易署表示，即時掌握歐盟去年12月底陸續公布的申報預設值、歐盟會員國主管機關名單及CBAM申報使用手冊等資訊，並已公布於綠色貿易資訊網供企業參考，業者也可填寫「碳顧問」，進行線上諮詢。
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