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英特爾CES展再秀新品 HX行動處理器、桌上型新品問世

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
英特爾。路透
英特爾。路透

美國 CES 大展登場，英特爾Intel）宣布，推出 Intel Core 第14代行動和桌上型處理器系列產品，包括功能強大的全新HX系列行動處理器，以及65瓦和35瓦的桌上型處理器。此外，英特爾也推出全新 Intel Core 行動處理器系列，包括 Intel Core 7處理器150U，是專為主流且高效能的輕薄行動系統設計。

英特爾企業副總裁暨效能型PC和工作站事業部總經理 Roger Chandler 表示，Intel Core 第14代處理器系列專為玩家和主流PC用戶所設計，提供最頂尖的效能和平台功能。使用者現在可以透過HX系列處理器享受最佳行動體驗，桌上型用戶也可以體驗最新一代65瓦和35瓦的桌上型處理器提供的高效性能和平台功能。

在 CES 上推出新處理器的同時，英特爾合作夥伴也展示一系列由 Intel Core Ultra 驅動的新裝置，開啟AI PC時代，實現AI無所不在。無論PC用戶是尋找由 Intel Core 第14代提供動力的主流行動和桌上型電腦，還是由 Intel Core Ultra 提供動力的新型AI PC，英特爾都有合適的解決方案。

值得注意的是，英特爾第14代平台硬體規格支援上，已經可支援192 GB的 DDR5 5600MT/S，高速傳輸規格Thunderbolt 5，無線傳輸則支援 WiFi 7、藍牙5.4等，將有望帶動PC相關的IC設計廠加速推動新產品出貨動能。

處理器 Intel 英特爾

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