漢來海港自助餐3月1日起調漲 一人最多貴100元

2024一開年，AI PC、AI手機就占據人們目光，成為全球各大品牌廠爭搶話語權的聖杯。三星、戴爾、LG、聯想、華碩、宏碁、微星、技嘉陸續宣布在美國時間本月9日的消費性電子大展（CES）盛事上，將推出全方位新品，涵蓋消費、電競、商用、AI PC。高通、聯發科、蘋果、三星、小米、OPPO、VIVO等手機晶片廠與手機品牌廠，也強打AI手機。 據研調機構Counterpoint發布的最新報告，2024年是生成式AI關鍵元年，其中AI手機預估出貨量可破1億支，2027年更成長至5.22億支，年複合增長率（CAGR）高達83%，AI手機累計至2027年出貨量上看10億支。

2024-01-08 09:00