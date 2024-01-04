10年停電減7成 台電持續強化電網韌性

全國事故停電件數逐年減少，台電表示，經近年推動配電系統強韌計畫，配電事故停電次數從2012年的21019次，持續降低至去年的6115次，十年來降低七成，若是跟前年的8140次相比，降幅亦達近25%，為十年來改善幅度最大的一年。

台電表示，將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

台電指出，自2018年推動「配電系統強韌計畫」，針對配電線路、二次變電所設備汰換、饋線自動化擴建及智慧變電所建置等4大面向的強韌工程逐步進行改善。為營造更加優質穩定的用電環境，台電自去年起，持續推動「配電系統五年升級計畫」，藉由強化配電線路韌性、二次變電所設備汰換及防災型線路地下化工程，以進一步降低事故發生機率。

台電也指出，配電網路結構複雜，全台的饋線約有1萬多條，線路總長度約41萬公里，線路上共裝設155萬具開關及148萬具變壓器，而電桿更有320萬根，當某一處設備遭遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、造成小範圍的區域停電。分析每年造成事故停電的原因中，其中又有超過半數以上是因為外力與環境因素所造成的事故，例如動物誤觸、樹木壓觸、雷害、鹽害、施工不慎挖損、車輛撞擊及用戶設備故障引起等。

台電說明，電力系統難免因天然災害、外物碰觸、設備故障等因素發生異常，在電業經營上無法完全避免，台電為降低停電造成的影響，除持續加強設備點檢、巡修維護外，另外為了加速復電時間，台電持續推動饋線全面自動化，經由安裝自動線路開關、監控設備及調度系統，若有突發事故發生時，可自動偵測、快速隔離故障區間，藉此將正常線路先行復電，縮短整體停電時間，盡速為民來電。

台電表示，除了平時偶發的停電事故，台電也積極致力預防天災帶來的影響，特別自2019年後已經連續三年沒有颱風登陸台灣，然而去年卻接連有4個颱風造成台灣地區各地停電災情。

台電表示，針對易受颱風侵襲的區域，積極推動防災型桿線地下化，例如2023年初完成的屏鵝公路電桿線地下化後，該路段在歷經去年小犬颱風的強勁風勢，沿線居民皆未受影響而停電，也大幅降低該路段線路遭受樹木、外物碰觸配電設備所造成的停電事故，有效提升區域供電品質。此外，去年小犬颱風所帶來「強風無雨」的特別狀況，使得中南部沿海區域受鹽塵害導致無法正常送電，台電也立即啟動跨區支援，也獲得地方政府的支援協助，共同努力逐桿清洗桿上設備，終能完成搶修順利供電，後續也將持續進行線路設備的改善。

台電強調，除了系統設備的升級外，為求提升供電品質，最重要是有賴台電同仁的用心與付出，不管是平時的巡修維護工作，或是颱風期間不分日夜的搶修，無論造成停電原因為何，台電同仁都會在第一時間至現場積極查修、以求盡速復電，希望外界能看見並肯定台電同仁努力與改善的成果。