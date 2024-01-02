中部機械大廠運用大專青年預聘計畫 培育智慧化生產人才

勞動部鼓勵智慧機械等國家重點產業，運用大專青年預聘計畫培訓大四生，搶先育才留才。多年來運用勞動力發展署中彰投分署資源，提升人才專業知能的健椿工業（4561），正努力發展高競爭力的工業4.0主軸廠，朝智慧化生產，今年特別透過預聘計畫提早網羅、培育優秀人才，也籌備人力需求。

工具機產業已朝向高效率、高精度及高速化發展趨勢，以因應工業及生產力4.0發展，政府也積極推動「智慧機械產業推動方案」，促成中彰投等縣市串連打造智慧機械工業重鎮。

鑑於自動化及數位化人才培養不易，健椿工業自2019年至今，連續運用勞動部「充電起飛計畫」及「青年就業旗艦計畫」培育人才並提升員工專業素養。今年初更與靜宜大學資訊管理學系成功媒合，透過大專青年預聘計畫合作推動「高效與互動網站開發實務學程」，培養自動化數位及數據分析人才。

健椿工業表示，預聘學員可享有與正職人員相同的福利待遇、實習年資認列及留任機會等，並可累積工作實務上的經驗。參加計畫的靜宜大學資管系四年級柯學員說，公司安排職場導師親自指導，透過學程工作崗位訓練，能快速融入職場。

中彰投分署指出，勞動部為提升大專青年就業競爭力及順利與職場接軌，並鼓勵國家重點產業運用預聘計畫及工作崗位訓練，聘用大專校院畢業前一年的大四及專五在校生培養就業技能。

中分署已開發近700個訓練機會，由企業提供中階技術的工作崗位訓練，在訓練期間補助企業工作崗位訓練費，每訓練一人最高補助7.2萬元；大專青年若於畢業後留任原企業，可領取留任獎勵金1萬元。

中分署表示，「大專青年預聘計畫」自2023年推動以來，已逾500名青年參加預聘計畫。若想進一步瞭解「大專青年預聘計畫」，歡迎洽詢04-23592181分機1523陳先生，或上中分署官網查詢計畫詳細內容，及更多人才培訓資源。 企業提供工作崗位訓練，指派職場導師手把手指導青年。中彰投分署提供

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