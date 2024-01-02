台美解決雙重課稅法案進度受矚目 財部：溝通暢通

外界關注台美解決雙重課稅法案進度，財政部今（2）日表示，雙方溝通管道暢通，也期待美國國會休會期間結束後，能儘快排審相關法案，較迫切的議題會透過「美台快速雙重稅收減免法案」來解決，會比一般協定速度還要快。

為協助企業排除租稅障礙，台灣持續與各國洽簽租稅協定，在2024年初始迎來好消息，台韓租稅協定正式適用，外界也關心台美租稅協定談判進度。

財政部官員表示，遇到耶誕節假期、美國國會休會期，期盼在美國國會開議後，能儘快排審相關法案、完成法定程序，台灣與美國財政部溝通無障礙，雙方溝通管道暢通。

媒體詢問，台韓租稅協定從簽署到生效，足足花了兩年時間，與美國之間的租稅協定，是否也需要這麼長時間才會真正落實？

官員表示，目前針對較為迫切的議題，美國是透過「美台快速雙重稅收減免法案」來解決，一般協定常見的扣繳稅率降低、常設機構規定等都已包含在內，美國完成國會程序後，台美雙方會積極展開國際文書簽署，速度會比較快。

除了快速減免法案，較為完整的租稅協定，台美雙方也正在洽談當中，讓協定利益可擴充得更加完整，提供更全面保障，快速法案、正式租稅協定會雙軌並進。

至於今年元旦起適用的台韓租稅協定，雙方互惠提供租稅減免，主要涵蓋營業利潤、投資所得、財產交易所得三面向，另也有爭議解決機制。

國際財政司舉例，台灣公司轉讓南韓K公司股份，取得股份轉讓利得，在台韓租稅協定上路後，有兩層租稅優惠可以適用。

首先，南韓為吸引外資、散戶投資，原本在國內法就提供租稅優惠，K公司若在南韓證交所掛牌，符合一定條件，前述股份轉讓利得原本就可免稅；但若K公司未掛牌、不符合南韓國內法規定股份交易所得免稅要件者，將必須課稅，扣繳稅率11%。

而在台韓租稅協定上路後，新增第二層租稅優惠，台灣公司轉讓前述未掛牌的K公司股份，若轉讓股份價值未超過半數來自南韓不動產、轉讓前12個月內任一時點未曾直接或間接持有K公司股份達25%，在協定架構下，也可享有免稅優惠。

財政部表示，與他國洽簽租稅協定，秉持平等互惠原則，希望提供台商境外投資更完善租稅權益保障，也排除租稅障礙，有助雙邊人員、商品、技術及資本流動，強化供應鏈、產業合作與韌性。

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