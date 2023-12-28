工研院、台灣英特爾簽署合作意向書 舉辦實驗室揭牌啟用典禮
在經濟部產業技術司科專計劃支持下，工研院今（28）日宣布與美商英特爾台灣分公司共同簽署合作意向書，舉辦「高算力系統冷卻認證聯合實驗室」揭牌啟用典禮，未來將攜手產業進行驗證測試與國際規範接軌，加速國內資料中心先進散熱解決方案發展，進而接軌國際。
經濟部產業技術司表示，AI蓬勃發展帶動資料中心對電力與運算需求激增，帶動各式高效能運算方案百花齊放，但隨之而來的散熱與電力問題，也對營運效率與淨零排放造成阻礙；面對更龐大能源需求的生成式AI應用，各大廠都在積極找尋電力與散熱解方。
由於用電效率（Power Usage Efficiency,；PUE）是全球衡量用電效率最重要指標，數值愈接近1，代表效率愈佳；國發會在2017年提出，希望政府資料中心PUE降至1.6目標。如今在產業技術司補助下，工研院已開發出千瓦級以上的資料中心先進散熱方案，並攜手美商英特爾成立高算力系統冷卻認證聯合實驗室，未來希望協助國內廠商進行認證測試，並與國際驗證標準接軌，搶攻國際供應鏈商機。
工研院電光系統所所長張世杰指出，隨著資料傳輸量與傳輸速度攀升需求，全球大廠紛紛設立資料中心，資料中心使用電力在2021年與前一年相比提升32％；依國際能源署報告顯示，去年全球資料中心的能源使用量達2200~3200億度，占全球用電量0.9%~1.3％，碳排放量達0.3％，如何提升資料中心運作效率且降低能耗蔚為關鍵。
此次合作成立的聯合實驗室與建置冷卻液特性檢測流程與平台，整合系統與材料開發驗證技術，未來可提供廠商進行實機場域驗證，包含材料特性檢測、與伺服器零組件間的材料相容性、使用年限評估等，開創產業切入國際市場新契機。
美商英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，美商英特爾長期引領資料中心創新，致力發展落實企業永續的解決方案，最新推出的Open IP浸沒式液體冷卻完整解決方案，已在臺灣完成設計概念驗證。浸沒式冷卻為新興的伺服器冷卻技術，可以提供更高的能源效率，但需要實機驗證場域和檢測平台以協助企業導入。透過與工研院的合作，將促進浸沒式冷卻技術的開發與驗證，進而攜手台灣供應鏈共同推廣先進散熱解決方案，實現資料中心永續發展的目標。
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