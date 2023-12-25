人工智慧2024年還會上漲嗎？瑞銀：續布局價值鏈

銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布報告，看好全球人工智慧從2022年到2027年基礎設施部分將增長38%，股市雖已經大幅反應上漲，但從雲到半導體、軟體和互聯網，整個人工智慧價值鏈上的公司在2024年及更長期都將進一步發展。瑞銀認為，尋求人工智慧敞口的投資者應該廣泛布局於整個價值鏈。

瑞銀認為，相關應用和模型部分將增長139%。鑒於基礎設施支出可見度的提高和人工智慧對應用程式的需求不斷擴大，認為這一估計存在上行風險。

強者可能愈強。瑞銀認為，AI的一個不同尋常的特點是，從新技術誕生之初，許多公司就已經同時在價值鏈的多個階段運營——從雲到大型語言模型（LLM）的所有權，再到最終使用者應用程式的開發。考慮到這一點，也許可以理解為什麼 Magnificent 7 的市值在 2023 年以來翻了一倍多。由於構建複雜的人工智慧模型並從中獲利所需的大量資源，瑞銀預計大型參與者將進一步擴大規模。

在短期內，科技板塊也應該受益於其優質特徵。瑞銀認為，2024年經濟增長將放緩，投資資本回報率（ROIC）強勁、營業利潤率具韌性和債務水準較低的公司將脫穎而出。從歷史上看，這些優質股票在經濟放緩或收縮期間表現出色。

對優質股票的傾向有利於美國科技公司。在美國11個股票板塊中，科技股的投資回報率最高：過去12個月約為20%（相比之下，公用事業或房地產板塊的投資回報率約為3-4%）。科技行業的資產負債表也最強勁，平均淨債務與EBITDA的比率僅為0.5倍。憑藉將基於訂閱的收入來源與包括人工智慧在內的高增長領域的業務相結合的商業模式，瑞銀認為科技公司有望在明年實現健康的盈利增長。

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