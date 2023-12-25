低碳水泥貨物稅下調 台泥亞泥迎降稅利多

財政部傳出將調降低碳水泥貨物稅，從原每公噸440元，依照添加特定材料的比例不同，最低降到260元或220元，降幅最高達五成。

兩大水泥業者台泥及亞泥昨（24）日都表示，感謝政府採納業者建議，調降低碳水泥的貨物稅，將有助於水泥、混凝土到整個建材市場達到減碳的目標。

根據貨物稅條例，財政部針對水泥市場上用量最多的「卜特蘭一型水泥」，貨物稅為每噸320元，低碳水泥被歸類為「代水泥及其他水泥」，每公噸徵收440元。

水泥業者表示，近年來淨零碳排趨勢盛行，水泥業被列為高排碳風險行業，只是業者響應政府減碳政策，若要增加低碳產品比重，卻反倒面臨高額貨物稅的奇怪現象。

在台泥、亞泥等業者長期建議下，行政院終於在近期召開會議，財政部預計自明年元月起，低碳水泥將依據特定添加物比例，分為三大級距，課徵不同稅額。

首先，「水硬性混合水泥」添加7.5%以上礦物摻料、「墁砌水泥」摻加12%以上塑性材料，稅額擬每噸降至260元；其次，「水硬性混合水泥」、「墁砌水泥」分別添加15%以上礦物摻料、塑性材料，稅額可進一步降至每噸220元；但是若「水硬性混合水泥」添加礦物摻料比例不及7.5%、「墁砌水泥」摻加塑性材料比例不及12%，稅額擬維持每噸440元。

台泥今年10月推出屬於「水硬性混合水泥」之一的「卜特蘭石灰石水泥」及「卜特蘭石灰石水泥混凝土」後，可以替代營建市場中最大宗「卜特蘭一型水泥」及混凝土，12月份已經開始出貨。目標不僅搶攻最大宗散裝水泥市場，更著眼於每年銷量4993.9萬立方米的混凝土市場。

除了台泥之外，其他水泥業亞泥、幸福、信大及潤泰精密材料明年起也將陸續推出「卜特蘭石灰石水泥」。

台泥認為，財政部將調降的貨物稅，與明年即將公告的碳費每噸300元仍有很大的落差。台泥支持碳有價，但也坦言徵收碳費後，預估生產者及使用者都會分擔到增加的成本。

亞泥表示，公司自2011年起推出低碳的袋裝「墁砌水泥」，預期今年銷量3萬噸，比去年成長2.8倍，目標明年銷量5萬噸，雖然占整體水泥市場比重仍小，但是隨著政府調降貨物稅後，預期可逐步鼓勵建材市場採用更多低碳水泥。

據了解，國內水泥市場行情每噸約2,300元至3,000元，依照美國市場行情推估，低碳水泥正式推到市場後，將比現有水泥市場行情高二、三成左右。

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