低碳水泥貨物稅下調 台泥亞泥迎降稅利多

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

財政部傳出將調降低碳水泥貨物稅，從原每公噸440元，依照添加特定材料的比例不同，最低降到260元或220元，降幅最高達五成。

兩大水泥業者台泥及亞泥昨（24）日都表示，感謝政府採納業者建議，調降低碳水泥的貨物稅，將有助於水泥、混凝土到整個建材市場達到減碳的目標。

根據貨物稅條例，財政部針對水泥市場上用量最多的「卜特蘭一型水泥」，貨物稅為每噸320元，低碳水泥被歸類為「代水泥及其他水泥」，每公噸徵收440元。

水泥業者表示，近年來淨零碳排趨勢盛行，水泥業被列為高排碳風險行業，只是業者響應政府減碳政策，若要增加低碳產品比重，卻反倒面臨高額貨物稅的奇怪現象。

在台泥、亞泥等業者長期建議下，行政院終於在近期召開會議，財政部預計自明年元月起，低碳水泥將依據特定添加物比例，分為三大級距，課徵不同稅額。

首先，「水硬性混合水泥」添加7.5%以上礦物摻料、「墁砌水泥」摻加12%以上塑性材料，稅額擬每噸降至260元；其次，「水硬性混合水泥」、「墁砌水泥」分別添加15%以上礦物摻料、塑性材料，稅額可進一步降至每噸220元；但是若「水硬性混合水泥」添加礦物摻料比例不及7.5%、「墁砌水泥」摻加塑性材料比例不及12%，稅額擬維持每噸440元。

台泥今年10月推出屬於「水硬性混合水泥」之一的「卜特蘭石灰石水泥」及「卜特蘭石灰石水泥混凝土」後，可以替代營建市場中最大宗「卜特蘭一型水泥」及混凝土，12月份已經開始出貨。目標不僅搶攻最大宗散裝水泥市場，更著眼於每年銷量4993.9萬立方米的混凝土市場。

除了台泥之外，其他水泥業亞泥、幸福、信大及潤泰精密材料明年起也將陸續推出「卜特蘭石灰石水泥」。

台泥認為，財政部將調降的貨物稅，與明年即將公告的碳費每噸300元仍有很大的落差。台泥支持碳有價，但也坦言徵收碳費後，預估生產者及使用者都會分擔到增加的成本。

亞泥表示，公司自2011年起推出低碳的袋裝「墁砌水泥」，預期今年銷量3萬噸，比去年成長2.8倍，目標明年銷量5萬噸，雖然占整體水泥市場比重仍小，但是隨著政府調降貨物稅後，預期可逐步鼓勵建材市場採用更多低碳水泥。

據了解，國內水泥市場行情每噸約2,300元至3,000元，依照美國市場行情推估，低碳水泥正式推到市場後，將比現有水泥市場行情高二、三成左右。

貨物稅 台泥

延伸閱讀

促綠色轉型 財部將調降低碳水泥貨物稅最高達50%

全民權證／台泥 挑價內外5%

台泥獲惠譽信評BBB- 展望「穩定」

台泥 優選中長天期

相關新聞

勞動基金 前11月估賺6,300億

年關將近，勞動基金獲利大豐收，千萬勞工有望過好年。勞動基金運用局將在下月2日發布最新績效，據了解，2023年截至11月底...

水泥業者：進口產品應課碳稅

政府將在2025年開徵碳費，水泥業將被列為首批徵收碳費的對象。國內水泥廠昨（24）日表示，本土廠商相當支持政府對水泥業徵...

低碳水泥貨物稅下調 台泥亞泥迎降稅利多

財政部傳出將調降低碳水泥貨物稅，從原每公噸440元，依照添加特定材料的比例不同，最低降到260元或220元，降幅最高達五...

勞保破產大限 將延後

勞保基金截至今年10月底收益數達651.6億元，勞保基金規模來到8,369億元，預計11月底勞保收益數還會大幅增加，加上...

環保團體籲無煤中火7天 台電：持續以氣換煤搭綠電改善空品

中部多個環保團體昨在台中大會師，訴求反空汙抗暖化，呼籲今年底前無煤中火7天，掃除全球最髒電廠的中火汙名，更要求中火應盡快...

平安夜台中反空汙集會 環團籲今年底前「無煤中火7天」

中部多個環保團體今在台中舉行2023反空汙抗暖化氣候集會，環團提出「用無煤中火7天，來搶救台灣國際形象」的行動方案，呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。