2023「宜居美家宿舍」聖誕音樂會 與移工朋友同樂

由美家人力主辦，經濟部產業園區管理局台中分局協辦的「聖誕點燈音樂會」，在潭子科技產業園區宜居美家宿舍廣場前盛大舉行。整晚的活動中，菲律賓樂團和歌手輪番上場演唱知名的聖誕組曲，同時園區內廠商帶來豐富的抽獎品，讓移工朋友樂享聖誕大禮。

而潭子耶穌聖心和聖母瑪利亞無玷聖心堂的著名唱詩班，帶來溫馨的聖誕詩歌演唱，在移工社群中頗受歡迎的樂團GUHIT BAND，也現場演奏雷鬼風樂曲，與現場觀眾共融，讓氣氛達到巔峰

潭子科技產業園區就業人口超過8,000人，其中外籍移工約有1,400人。為了提升住宿品質及加強醫療服務，經濟部產業園區管理局台中分局攜手美家人力資源公司，共同投入6億元，在三年內建造了全台最美麗的移工宿舍「宜居美家」。

美家人力不僅期望讓移工享受到愉快且舒適的居住環境，更透過多元的活動提供豐富的社交和生活體驗。

隨著聖誕佳節的臨近，對於像菲律賓等外國朋友而言，聖誕節就如同台灣人的農曆新年，是家人和朋友共度的重要時刻。

整晚的活動中，菲律賓樂團和歌手輪番上場演唱知名的聖誕組曲，同時園區內的廠商帶來豐富的抽獎品，讓移工朋友樂享聖誕大禮。活動尾聲時，美家人力總經理許家畯更換裝成為聖誕老人，親自送上百份聖誕禮物，驚喜現身報佳音。

許家畯帶領現場400多位嘉賓合唱聖誕歌曲，一同倒數並點亮高達一層樓高的聖誕樹，象徵新的一年大家都能平安喜樂。

美家人力期望透過這場聖誕音樂會，將聖誕節的溫馨和歡聚的氛圍，傳遞給在台灣與我們一同奮鬥的外國朋友。同時，藉由這樣的活動，讓潭子科技產業園區的「宜居美家宿舍」，成為外籍移工在台灣最溫馨的家。 整晚的活動中，菲律賓樂團和歌手輪番上場演唱知名的聖誕組曲。業者提供 美家人力主辦的聖誕點燈音樂會，在潭子科技產業園區宜居美家宿舍廣場舉行。業者提供

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