產業供過於求 全年石化業出口 恐衰退三成

台灣石化業去年以來處於谷底，工研院產科國際所組長劉致中透露，預計今年全年石化業出口恐有兩至三成衰退。雪上加霜的是，占台灣石化產品出口84.4%的大陸市場，因大陸宣布明年起中止12項石化產品ECFA關稅減讓，更受衝擊。分析認為，在民生消費市場需求萎縮，加上大陸產能持續開出，石化業出現供過於求，景氣下行，預料2024年第2季才能慢慢復甦。

經濟部10月發布的經濟情勢報告顯示，化學材料產業與產業總關聯度高達6.0116，為各行業之首。石化業不景氣逐步影響末端勞動市場。近期台塑集團下的南亞鼓勵員工「優退」，儘管南亞在第一時間出面澄清，但相關訊息引起社會關注。畢竟石化業相較電子科技業在人力市場上較少耳聞變動。劉致中認為，在經濟狀況不好時，廠商會進行成本管控，而人事也是成本一環。

台經院產經分析師羅凱禎分析，2022年以來，大陸市場需求疲弱，整體「價揚量縮」，石化業景氣處於衰退的情況；今年也未能見好轉，全球總經形勢悲觀，下游製造業景氣、產銷狀況都不佳，再加上大陸石化業持續開出產能，導致「需求弱、供給擴大」，產品報價仍處疲弱，因此今年營運表現仍走弱。

圖／經濟日報提供

石化產品生產基本上要維持開工狀態，產線具有持續性特徵。劉致中表示，大陸市場萎縮，但產能持續開出，導致產品愈來愈多，近期大陸廠商在東亞「倒貨」，導致包含台廠在內東亞市場業者叫苦連天。

「以前大陸本來進口產品，現在變成出口，這需要一段時間消化，本來就是供需問題。」業界人士指出，因為大陸產能很大，且都是一體化模式在做。在供需下，石化業景氣循環十分明顯，約七年一個循環。

羅凱禎分析，大陸在石化業發展政策逐漸朝實現完全進口替代的方向前進，對於一些大宗石化產品進口需求勢必逐年減少。對於我石化產業來說，大陸的角色會逐漸從主要需求市場轉向產能競爭。也因此大宗石化產品未來面臨到產能競爭壓力，獲利空間較悲觀，但高附加價值的塑膠原料產品衝擊相對小。

展望2024年，石化業者仍將面臨不少挑戰。羅凱禎指出，在石油輸出組織國（OPEC）與俄羅斯的減產政策、地緣政治風險等因素下，預計會助推明年國際原油價格上升，所以對業者而言，原料成本支出勢必有所提高。同時業者也需要面臨石化產能價格競爭，且部分過剩壓力較高的石化品項可能會面臨較大的成本轉嫁壓力。

但在挑戰之中，也有正向訊號。羅凱禎說，今年石化業景氣已相對偏低，根據台經院景氣調查顯示，大多數廠商對於明年市場需求前景保持審慎樂觀的態度。大陸、東南亞與印度等外銷市場應該有機會復甦回暖。所以2024年石化業出貨量應有機會比今年增加。因此預判2024年石化業景氣應該是從2023年谷底呈現回升態勢。

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